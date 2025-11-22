Ende Oktober begann traditionell die neue Ski-Alpin-Saison. Besonderes Highlight sind in dieser Saison die Olympischen Winterspiele in Mailand, die Ski-Alpin-Wettbewerbe finden in Cortina d'Ampezzo (Frauen) und Bormio (Männer) statt. Im Weltcup machen die Athletinnen bei 20 Stationen Halt, die Männer reisen zu 19 verschiedenen Orten. Insgesamt stehen je 42 Rennen an.
Ein intensives Programm für die DSV-Starter um Linus Straßer, Emma Aicher und Lena Dürr sowie die Stars Mikaela Shiffrin, Lindsey Vonn und Marco Odermatt. In unserem Terminkalender finden Sie alle Weltcup-Termine der Ski-Alpin-Saison 2025/26, die Ergebnisse erhalten Sie zudem in unserem Datencenter. Alle Uhrzeiten und Renntage können sich aufgrund von wetterbedingten Verschiebungen ändern.
Auftakt-Weltcup in Sölden, Österreich
- 25.10.: Riesenslalom Frauen - Siegerin: Julia Scheib (Österreich)
- 26.10.: Riesenslalom Männer - Sieger: Marco Odermatt (Schweiz)
Ski alpin:Wer sind ihre Nachfahrinnen?
Deutsche Skirennläuferinnen dominierten einst den Weltcup, heute macht der Schneemangel die Auswahl immer geringer. Wären da nicht Lena Dürr, Emma Aicher – und eine Debütantin namens Ertl.
Weltcup in Levi, Finnland
- 15.11.: Slalom Frauen - Siegerin: Mikaela Shiffrin (USA)
- 16.11.: Slalom Männer - Sieger: Lucas Braathen (BRA)
Emma Aicher im Ski alpin:Schweigsam aufs Treppchen
Emma Aicher gelingt im finnischen Levi ihre erste Fahrt aufs Slalom-Podest: Die 22-Jährige wird Dritte und lässt Teamkollegin Lena Dürr knapp hinter sich. Über eine Meisterin in Bodenständigkeit.
Weltcup in Gurgl, Österreich
- 22.11., 10.30 und 13.30 Uhr: Slalom Männer, 1. und 2. Durchgang, ARD und Eurosport
- 23.11., 10.30 und 13.30 Uhr: Slalom Frauen, 1. und 2. Durchgang, ARD und Eurosport
Materialwechsel bei Skifahrern:„Der neue Ski hat mehr Fehler verziehen“
Ein Skiprofi wechselt den Skihersteller: Bringt einen das nicht aus dem Konzept? Felix Neureuther, der selbst einst eine richtungsweisende Umstellung vornahm, erklärt die Entscheidung von Slalom-Ass Linus Straßer.
Weltcup in Copper Mountain, USA
- 27.11., 19 Uhr: Super-G Männer
- 28.11., 18 und 21 Uhr: Riesenslalom Männer, 1. und 2. Durchgang
- 29.11., 18 und 21 Uhr: Riesenslalom Frauen, 1. und 2. Durchgang
- 30.11., 18 und 21 Uhr: Slalom Frauen, 1. und 2. Durchgang
Weltcup in Beaver Creek, USA (Männer)
- 04.12., 18 Uhr: Abfahrt
- 05.12., 18 Uhr: Abfahrt
- 06.12., 17.30 Uhr: Super-G
- 07.12., 17 Uhr und 20 Uhr: Riesenslalom, 1. und 2. Durchgang
Weltcup in Tremblant, Kanada (Frauen)
- 06.12., 16 und 19 Uhr: Riesenslalom, 1. und 2. Durchgang
- 07.12., 15 und 18 Uhr: Riesenslalom, 1. und 2. Durchgang
Weltcup in St. Moritz, Schweiz (Frauen)
- 12.12., 10.15 Uhr: Abfahrt
- 13.12., 10.45 Uhr: Abfahrt
- 14.12., 10.45 Uhr: Super-G
Weltcup in Val d'Isère, Frankreich (Männer)
- 13.12., 9.30 und 13 Uhr: Riesenslalom, 1. und 2. Durchgang
- 14.12., 9.30 und 13 Uhr: Slalom, 1. und 2. Durchgang
Skifahrer Marco Odermatt:Der Beste, auch im Bessermachen
Der Schweizer Skirennfahrer Marco Odermatt dominiert die Konkurrenz – und bricht mit einer Tradition seines Sports: Er achtet nicht nur auf sich, sondern hilft auch seinen Teamkollegen, die ihn eines Tages schlagen sollen.
Weltcup in Courchevel, Frankreich (Frauen)
- 16.12., 17.45 und 20.45 Uhr: Slalom, 1. und 2. Durchgang
Weltcup in Gröden, Italien (Männer)
- 19.12., 11.45 Uhr: Super-G
- 20.12., 11.45 Uhr: Abfahrt
Weltcup in Val d'Isère, Frankreich (Frauen)
- 20.12., 10.30 Uhr: Abfahrt
- 21.12., 11 Uhr: Super-G
Weltcup in Alta Badia, Italien (Männer)
- 21.12., 10 und 13.30 Uhr: Riesenslalom, 1. und 2. Durchgang
- 22.12., 10 und 13.30 Uhr: Slalom, 1. und 2. Durchgang
Weltcup in Livigno, Italien (Männer)
- 27.12., 11.30 Uhr: Super-G
Weltcup in Semmering, Österreich (Frauen)
- 28.12., 10 und 13 Uhr: Riesenslalom, 1. und 2. Durchgang
- 29.12., 14.15 und 17.15 Uhr: Slalom, 1. und 2. Durchgang
Weltcup in Kranjska Gora, Slowenien (Frauen)
- 03.01., 10 Uhr und 13 Uhr: Riesenslalom, 1. und 2. Durchgang
- 04.01., 9.30 Uhr und 12.15 Uhr: Slalom, 1. und 2. Durchgang
Weltcup in Madinna di Campiglio, Italien (Männer)
- 07.01., 18 und 21 Uhr: Slalom, 1. und 2. Durchgang
Weltcup in Adelboden, Schweiz (Männer)
- 10.01., 10.30 und 13.30 Uhr: Riesenslalom, 1. und 2. Durchgang
- 11.01., 10.30 und 13.30 Uhr: Slalom, 1. und 2. Durchgang
Weltcup in Zauchensee, Österreich (Frauen)
- 10.01., 11.30 Uhr: Abfahrt
- 11.01., 12 Uhr: Super-G
Weltcup in Flachau, Österreich (Frauen)
- 13.01., 17.45 und 20.45 Uhr: Slalom, 1. und 2. Durchgang
Weltcup in Wengen, Schweiz (Männer)
- 16.01., 12.30 Uhr: Super-G
- 17.01., 12.30 Uhr: Abfahrt
- 18.01., 10 Uhr und 13 Uhr: Slalom, 1. und 2. Durchgang
Weltcup in Tarvisio, Italien (Frauen)
- 17.01., 10.45 Uhr: Abfahrt
- 18.01., 11.15 Uhr: Super-G
Weltcup in Kronplatz, Italien (Frauen)
- 20.01., 10.30 Uhr und 13.30 Uhr: Riesenslalom, 1. und 2. Durchgang
Weltcup in Kitzbühel, Österreich (Männer)
- 23.01., 11.30 Uhr: Super-G
- 24.01., 11.30 Uhr: Abfahrt
- 25.01., 10.30 und 13.30 Uhr: Slalom
Exklusiv
Kamerafahrt:Kitzbühel-Sieger Linus Straßer erklärt die Kunst des Carvens
Wer auf der Piste rasante Schwünge fahren will, braucht nicht nur perfektes Material, sondern auch Kniffe bei der Körperhaltung. Ein Kamera-Skikurs mit Deutschlands bestem Slalomfahrer.
Weltcup in Spindlermühle, Tschechien (Frauen)
- 24.01., 10 und 13.30 Uhr: Riesenslalom, 1. und 2. Durchgang
- 25.01., 10 und 13.30 Uhr: Slalom, 1. und 2. Durchgang
Weltcup in Schladming, Österreich (Männer)
- 27.01., 17.45 und 20.45 Uhr: Riesenslalom, 1. und 2. Durchgang
- 28.01., 17.45 und 20.45 Uhr: Slalom, 1. und 2. Durchgang
Weltcup in Crans Montana, Schweiz
- 30.01., 10 Uhr: Abfahrt Frauen
- 31.01., 11 Uhr: Super-G Frauen
- 01.02., 11 Uhr: Abfahrt Männer
Olympische Winterspiele 2026 in Cortina d'Ampezzo (Frauen) und Bormio (Männer), Italien
- 07.02.: Abfahrt Männer
- 08.02.: Abfahrt Frauen
- 09.02: Team Kombi Männer
- 10.02.: Team Kombi Frauen
- 11.02.: Super-G Männer
- 12.02.: Super-G Frauen
- 14.02.: Riesenslalom Männer
- 15.02.: Riesenslalom Frauen
- 16.02.: Slalom Männer
- 18.02.: Slalom Frauen
Doku im Ersten:"Überdimensioniert und seelenlos"
Die Olympischen Winterspiele 2026 sollen besonders nachhaltig werden. Ein nachdenklicher Felix Neureuther schaut für eine ARD-Doku, ob das gelingen kann.
Weltcup in Garmisch-Partenkirchen, Deutschland (Männer)
- 28.02., 11.45 Uhr: Abfahrt
- 01.03., 11.45 Uhr: Super-G
Weltcup in Soldeu, Andorra (Frauen)
- 28.02., 10.15 Uhr: Abfahrt
- 01.03., 10.15 Uhr: Super-G
Weltcup in Kranjska Gora, Slowenien (Männer)
- 07.03., 09.30 Uhr und 12.30 Uhr: Riesenslalom, 1. und 2. Durchgang
- 08.03., 09.30 Uhr und 12.30 Uhr: Slalom, 1. und 2. Durchgang
Weltcup in Val di Fassa, Italien (Frauen)
- 07.03., 10.45 Uhr: Abfahrt
- 08.03., 10.45 Uhr: Super-G
Weltcup in Courchevel, Frankreich (Männer)
- 14.03., 11 Uhr: Abfahrt
- 15.03., 10.45 Uhr: Super-G
Weltcup in Are, Schweden (Frauen)
- 14.03., 10 und 13 Uhr: Riesenslalom
- 15.03., 09.30 und 13.30 Uhr: Slalom
Weltcup-Finale in Kvitfjell und Hafjell, Norwegen
- 21.03., 10.45 Uhr: Abfahrt Frauen
- 21.03., 12.30 Uhr: Abfahrt Männer
- 22.03., 10.45: Super-G Frauen
- 22.03., 12.30 Uhr: Super-G Männer
- 24.03., 09.30 und 12.30 Uhr: Riesenslalom Männer
- 24.03., 10.30 und 13.30 Uhr: Slalom Frauen
- 25.03., 10.30 und 13.30 Uhr: Slalom Männer
- 25.03., 09.30 und 12.30 Uhr: Riesenslalom Frauen