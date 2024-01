Sebastian Holzmann hat bei einem schwarzen Wochenende für die deutschen Skirennläufer für einen kleinen Lichtblick gesorgt. Beim Slalom-Klassiker in Wengen belegte der Fünfte der vergangenen WM den 14. Rang, es war seine drittbeste Platzierung im Weltcup. Holzmann hatte am Ende 1,73 Sekunden Rückstand auf den Österreicher Manuel Feller, der wie eine Woche zuvor in Adelboden vor dem Norweger Atle Lie McGrath gewann (+0,10 Sekunden). Linus Straßer war im ersten Lauf bis zur letzten Zwischenzeit hervorragend unterwegs, ehe er einfädelte.

Die deutschen Abfahrer hatten in zwei Abfahrten und einem Super-G zuvor enttäuscht: Rang 18 von Romed Baumann in der ersten Abfahrt am Donnerstag war das beste Ergebnis des Wochenendes. Gar "beschissen" ging es Thomas Dreßen, der am Samstag mit fast zwölf Sekunden Rückstand Letzter wurde. "Es ist halt bitter, wenn der Körper nicht mitspielt", sagte der erfolgreichste deutsche Abfahrer der Weltcup-Geschichte unter Tränen im BR. Er habe "alles" probiert, seinen lädierten rechten "Haxen" aber nicht gespürt.