Die Schweizer Ski-Rennläuferin Wendy Holdener muss eine mehrwöchige Verletzungspause einlegen und fällt damit auch für den Weltcupstart in Sölden/Österreich am 23. Oktober aus. Die zweimalige Kombinations-Weltmeisterin zog sich beim Konditionstraining Frakturen der Kahnbeinknochen an beiden Händen zu. Eine Operation ist nach Verbandsangaben nicht notwendig. Ob Holdener bereits bei den Rennen in Levi/Finnland (20. und 21. November.) wieder an den Start gehen kann, ist noch offen.