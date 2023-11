Skirennfahrerin Lara Gut-Behrami hat den Weltcup-Riesenslalom in Killington gewonnen. Nach dem Erfolg zum Auftakt in Sölden war die Schweizerin am vergangenen Samstag auch beim zweiten Rennen in der Disziplin in diesem Winter nicht zu schlagen. Sie verwies die nach dem ersten Lauf führende Alice Robinson aus Neuseeland (+0,62 Sekunden) und US-Lokalmatadorin Mikaela Shiffrin (+0,81) auf die weiteren Podestplätze. Die 32 Jahre alte Gut-Behrami fuhr von Rang drei nach dem ersten Durchgang dank eines beherzten Laufes noch ganz nach vorne. Die Schweizerin, 2021 Weltmeisterin in dieser Disziplin, hatte auch im Vorjahr den Riesentorlauf von Killington gewonnen.