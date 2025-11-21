Der Schweizer Skirennläuferin Lara Gut-Behrami droht nach einem schweren Trainingssturz das Ende ihrer Karriere. Die Super-G-Olympiasiegerin von Peking zog sich in Copper Mountain in den USA nach Angaben ihres Vertrauensarztes einen Riss des Kreuzbandes und des Innenbandes im linken Knie zu. Die 34-Jährige hatte vor der Olympia-Saison angekündigt, ihre Laufbahn im kommenden Jahr nach den Winterspielen zu beenden.

„Ihr vorderes Kreuzband und ihr Innenband sind gerissen. Sie hat ebenfalls eine Meniskusverletzung erlitten“, sagte Olivier Siegrist der Zeitung Le Nouvelliste: „Sie hat mich angerufen und gesagt, dass sie mich sehen möchte, weil ich ihr Knie kenne.“ Siegrist hatte Gut-Behrami schon 2017 nach einer schweren Knieverletzung operiert. Die Schweizerin gewann 2o22 in Peking Olympiagold im Super-G; außerdem wurde sie bislang zweimal Weltmeisterin und gewann zweimal den Gesamtweltcup.