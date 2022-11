Endlich gute Wetter-Nachrichten für den alpinen Skibetrieb: Nach einer positiven Schneekontrolle gab der Weltverband Fis grünes Licht für die beiden Slaloms der Frauen am 19. und 20. November im finnischen Levi. Für die Skirennfahrerinnen werden es somit auch die ersten Saison-Rennen, nachdem der Riesenslalom Ende Oktober in Sölden ausgefallen war (und Ende Dezember in Semmering nachgeholt werden soll). Die Pläne der Fis, den Winter mit noch mehr Rennen im Spätherbst beginnen zu lassen, gerieten zuletzt zur Farce: Von acht angesetzten Rennen wurden sieben abgesagt, darunter die für das kommende Wochenende geplanten Parallelrennen in Lech/Zürs. Lediglich ein Riesenslalom der Männer in Sölden konnte bislang stattfinden.