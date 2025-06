Von Johannes Knuth

Die armenische Ski-Föderation wurde 1992 gegründet, sie hat auf internationalem Geläuf seitdem eher sanfte Fußstapfen hinterlassen. Ihre Skilangläufer schaffen es gelegentlich in die Nähe der Weltspitze, der Armenier Mikael Mikaeljan schob sich im vergangenen Winter bei einem Weltcup als 30. über die 10-Kilometer-Freistildistanz ins Ziel. Daran gemessen war das, was der armenische Vertreter am vergangenen Freitag beim Kongress des Internationalen Ski- und Snowboardverbandes (Fis) aufführte, mindestens ähnlich beachtlich.