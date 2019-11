Lake Louise (dpa) - Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen ist vor seinem wahrscheinlichen Comeback im Weltcup nach einem Jahr Verletzungspause gesundheitlich angeschlagen.

Seinem demolierten Knie gehe es gut, "aber wie es der Teufel so will", habe er sich vor zwei Tagen eine Erkältung eingefangen, sagte der 26-Jährige nach dem Abfahrtstraining im kanadischen Lake Louise. Die Erwartungshaltung für die erste Abfahrt des Winters am Samstag ist deswegen noch geringer als ohnehin schon: "In erster Linie möchte ich wieder gesund sein am Samstag. Wenn ich Punkte hole, bin ich zufrieden."

Dreßen hatte im Herbst 2018 eine Kreuzband- und Meniskusverletzung erlitten und den Großteil des vergangenen Winters pausieren müssen. Ob er am Samstag tatsächlich antritt, will er womöglich erst kurz vor dem Start entscheiden. Im Training am Donnerstag belegte er mit mehr als drei Sekunden Rückstand auf den Schweizer Carlo Janka Rang 61.

Bester Vertreter des Deutschen Skiverbands war Romed Baumann auf Platz neun. Der 33-Jährige, der mit einer Deutschen verheiratet ist und in Kiefersfelden lebt, war bislang für Österreich gefahren. Im Sommer wechselte er nach Deutschland.