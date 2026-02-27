Skirennfahrerin Emma Aicher ist in der Weltcup-Abfahrt in Soldeu/Andorra Vierte geworden und hat wichtige Punkte im Kampf um die Disziplinwertung gesammelt. Beim Sieg der Schweizerin Corinne Suter im ersten Rennen nach den Olympischen Winterspielen kam DSV-Abfahrerin Kira Weidle-Winkelmann, die wie Aicher gute Chancen auf die Kristallkugel hat, auf Platz elf. Zweite wurde Nina Ortlieb aus Österreich vor der Italienerin Sofia Goggia.

Die 22-jährige Aicher rückte als Zweite der Disziplinwertung mit jetzt 306 Punkten weiter an die schwer verletzte Lindsey Vonn (USA/400) heran, die bei den drei noch ausstehenden Rennen nicht mehr antreten wird. Weidle-Winkelmann (256) behauptete Rang drei. Letzte deutsche Gesamtsiegerin in der Abfahrt war Maria Höfl-Riesch 2014.



„Darüber werde ich überhaupt nicht nachdenken“, sagte Aicher, die zweimalige Olympia-Zweite von Cortina, angesprochen auf die Weltcupwertung. „Ich muss mich auf meins fokussieren und mein Skifahren gut machen, sonst gibt es eh keine Möglichkeit.“ Am Samstag und Sonntag steht in Soldeu je ein Super-G auf dem Programm (beide 10.15 Uhr/ARD und Eurosport). Die letzten Abfahrten der Saison finden am 6. und 7. März in Val di Fassa und beim Weltcup-Finale am 21. März in Kvitfjell statt.