Im Morgenlicht hatte sie dieses Skirennen eröffnet, und als die Sonne am Horizont entschwand, da schob sich die Frau mit der Nummer 1 auf dem Leibchen als Letzte in den Hang. Die vereiste Rennpiste war unter den Skikanten der Konkurrenz zu einer zerfurchten Falle mutiert. Nun, wenn die Fallhöhe größer nicht sein könnte, sind Siegeshoffnungen im Slalomsport schon oft zerbröckelt. Mentaler Druck? Emma Aicher beantwortete die Frage mit Kantendruck, ließ die Schläge und Rillen unter ihren Skiern wie Wattebäusche aussehen und kurvte als Siegerin über die Ziellinie.

In Levi, Lappland, war Aicher soeben ihr erster Weltcupsieg in der Disziplin Slalom gelungen. Sie war mit einer Nonchalance durch die Kippstangen gekurvt, die fast an Gleichgültigkeit grenzte. Und doch war sie so ungeniert rasant unterwegs, dass sie sich auf dem Weg ins Ziel unterwegs noch einen finnischen Glögi-Glühwein hätte genehmigen können, worauf Aicher jedoch verzichtete, ganz bestimmt nur wegen der Dopingprobe. „Ich überlege nicht viel. Ich bin einfach gefahren“, sagte Aicher. Sie habe „einfach versucht, ganz normale Sachen zu tun“. Ganz normale Aicher-Sachen. Genau darin liegt das große Fragezeichen.

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Aicher hatte die für Albanien startende Italienerin Lara Colturi (+0,43) und Katharina Truppe aus Österreich (+0,50) je eine halbe Sekunde hinter sich gelassen. Und die Drittplatzierte Truppe brachte eine Verblüffung zum Ausdruck, die nicht wenige Beobachter verspüren. „Es sieht so aus, als würde es sie nicht interessieren“, sagte Truppe. „Da siehst du so wenig Bewegung. Sie hat so ein Gespür für die Skier und den Schnee.“ Truppes Teamkollegin Katharina Huber (Rang neun) drückte es unmissverständlich so aus: „Es schaut einfach aus und ist einfach sauschnell.“

Aichers Fahrstil wirkt in der Tat wie ein Gegenentwurf zur Konkurrenz. Die Weltbesten im Slalom, etwa die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin (die auf das Rennen in Levi verzichtete), die beiden Schweizerinnen Camille Rast (11.) und Wendy Holdener (10.), Colturi oder Truppe zappeln zweifelsohne nicht wie Zitteraale durch die Tore. Beobachtet man aber die Bewegungsradien von Armen, Oberkörper und Kopf, so wirkt Aicher oberhalb der Hüfte, pointiert ausgedrückt, wie eine Salzsäule auf Renncarvern.

Emma Aicher will bei allen 40 Rennen in sämtlichen Fachgebieten an den Start gehen

Weniger salzig, fast süß war der Vorgeschmack, den dieser Samstag von Levi hinterlassen hatte: Der Skiwinter der Frauen könnte sich zu einem Zwei- oder Dreikampf um die sogenannte große Kristallkugel entfalten, die seit 15 Jahren, seit Maria Riesch, keine deutsche Skirennläuferin mehr gewinnen konnte. In den Hauptrollen derzeit: Die Deutsch-Schwedin Aicher, die am Tag zuvor ihren 23. Geburtstag gebührlich zurückhaltend gefeiert hatte. Und die Italo-Albanerin Colturi, die am Sonntag ihrerseits 19 Jahre alt wurde und eventuell zumindest vom Glögi-Glühwein nippte.

Vor drei Wochen beim Saisonauftakt in Sölden hatte die Tageszweite Colturi die Deutsche im Riesentorlauf noch knapp hinter sich gelassen. Addiert man das Ergebnis von Levi hinzu, ergibt sich im – noch sehr jungen – Gesamtklassement um die große Kugel nun die Doppelführung zweier sehr junger Athletinnen mit je 160 Punkten. Die Titelverteidigerin fehlt in diesem Ranking bisher. Shiffrin, 31, die im vergangenen Winter neun von zehn Weltcupslaloms sowie das olympische Rennen im Stangenwald gewonnen hatte, startet erst Ende November bei ihrem Heimweltcup in Killington in die Slalom-Saison. Und müsste für ihre siebte große Kugel eine Aufholjagd starten.

Shiffrin und Colturi teilten vor diesem Winter mit, vermehrt auch in der sogenannten schnellen Disziplin Super-G antreten zu wollen. Aicher indes hatte angekündigt, bei allen 40 Rennen in sämtlichen Fachgebieten zu starten; hinzu kommt die Skiweltmeisterschaft im Februar. Es ist ein Pensum zu erahnen, das die Belastungsgrenze auslotet. Es wird auf den Skibergen dieser Welt also nicht nur die Kunst des Punktesammelns gefragt sein, sondern auch die Einsicht, wann die Grenzüberschreitung droht.

Zu Ehren der Tradition in Lappland wurde Aicher zum Pokal eine Rentierpatenschaft zugedacht. Sie begrüßte das scheue Tier und bemühte sich redlich mit einer ersten Fütterung, auf der Skipiste tut sie sich leichter. Reichlich verzückt las sich indes die internationale Sportpresse angesichts Aichers kaum erklärbarer Rasanz, sogar im Nachbarland Österreich. „In Abwesenheit von Superstar Mikaela Shiffrin scheint in Emma Aicher eine neue Dominatorin heranzuwachsen“, formulierte die Kronen Zeitung. Der Schweizer Blick erkannte in Aicher „den neuen Ski-Star“. Sie „spricht, als würde sie an der Supermarktkasse einen Schwatz halten“.

Eventuell ist genau diese Beobachtung die gute Nachricht, zumindest für alle, die es mit Aicher halten: Die Frau vom SC Mahlstetten neigt so sehr zum Überschwang wie Rentiere zu Saunabesuchen. Ihre beiden Silbermedaillen bei den Olympischen Winterspielen in Cortina sowie die jüngsten Erfolge haben daran dem Vernehmen nach wenig geändert. Indizien hinterließ sie einmal mehr nach ihrem Sieg in Levi, als sie resümierte: „Das waren zwei ganz gute Läufe, ich bin solide gefahren, keine größeren Fehler.“