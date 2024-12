Machtkampf im Wintersport:Eine Millionenofferte und ihre Folgen

Von Felix Haselsteiner und Johannes Knuth

Am 30. November flatterten Johan Eliasch, dem Präsidenten des Ski- und Snowboard-Weltverbands Fis, und einem gar nicht so kleinen Zirkel der Wintersportfamilie ein hochinteressantes Schreiben zu. „Streng vertraulich“ prangt in der Dachzeile, die Überschrift könnte einem Codenamen aus einer Agentenoperation entliehen sein: „Project Snow“.