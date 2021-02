Die deutschen Alpinen ziehen als ambitionierte Außenseiter in die Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo. Der letzte Formtest in Garmisch-Partenkirchen verläuft mit Licht und Schatten.

Von Johannes Knuth, Garmisch-Partenkirchen

Die Aktion erforderte etwas zivilen Ungehorsam, aber sie schaffte es immerhin, die Veranstaltung aus ihrer geschäftsmäßigen Monotonie zu reißen. Ein paar Anhänger hatten sich am Samstag an der Bahntrasse versammelt, die hinter dem Ziel der Weltcup-Piste in Garmisch-Partenkirchen verläuft, und bejubelten Simon Jocher, den einzigen Starter des gastgebenden SC Garmisch. Zwei Polizisten teilten den Enthusiasmus nur bedingt, sie baten die ungebetenen Gäste - Jochers Eltern und Geschwister, wie der Gefeierte später berichtete - hinters Gleis zurück. Irgendwann lugte nur noch ein Plakat mit einem zerknitterten "Auf geht's Simon!" hinter dem Bahndamm hervor. Hören konnte man den Fanklub aber noch prächtig. Lärm auf Abstand ist auch in Corona-Zeiten erlaubt.

Jocher, 24, ist seit diesem Winter ein festes Mitglied der deutschen Speed-Mannschaft. "Endlich bin ich nicht mehr der Jüngste", hatte Thomas Dreßen, 27, zuletzt gescherzt. Die Kollegen schätzen Jocher aber nicht nur als Zielscheibe von Altersspäßen, er trägt schon verlässlich Platzierungen unter den besten 30 ins Ziel, zuvor als 15. in Bormio etwa. Am Samstag verantwortete er sogar den wertvollsten Ertrag aus deutscher Sicht: Romed Baumann hatte den Super-G als Zehnter beschlossen, aber dessen Anspruch ist höher, das Podium nämlich, das diesmal die Österreicher Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer sowie der Schweizer Marco Odermatt besetzten. Jocher hatte als 18. das Beste aus seinen Möglichkeiten geformt, auch deshalb konnte er seinen Anhang später nur kurz besuchen: Er fuhr gleich weiter zur WM nach Cortina d'Ampezzo, die an diesem Montag anbricht.

Es ist eine etwas andere Stimmung, mit der das zwölfköpfige Aufgebot des Deutschen Skiverbandes diesmal ins interkontinentale Wettfahren zieht. Vorbei die Ära von Viktoria Rebensburg und Felix Neureuther, die dem Team auch dann Halt (und Medaillen) verschafften, wenn allen anderen der Halt entglitt. Dreßen hat es zwar noch unerwartet ins Aufgebot geschafft nach seiner Hüft-OP; die "Galionsfigur, die wir im Augenblick im deutschen Skirennsport haben", wie Wolfgang Maier schwärmte, der Alpindirektor im DSV. Aber da bleibt abzuwarten, ob Dreßen sich in den Trainingsläufen bis zur Abfahrt am kommenden Sonntag noch mehr Wehrhaftigkeit und Selbstbewusstsein aneignen kann. Den Super-G am Dienstag wird er auslassen, das bestätigte Maier am Samstag.

Die Männer schultern diesmal die größten Hoffnungen

Bei den Technikern? Da reist Linus Straßer zwar mit der Euphorie seines ersten Slalom-Sieges von Zagreb an, allerdings steckten ihm zuletzt vier schwächere Rennen in den Knochen. Auch Alexander Schmid, Dritter im Parallelrennen in Lech/Zürs, und Stefan Luitz waren zuletzt in Probleme gestolpert - Schmid bei der Suche nach der Materialabstimmung im Riesenslalom, Luitz nach einem Muskelfaserriss, der ihn bis zuletzt in die Reha zwang. Trotzdem bewerbe man sich um zwei Einzelmedaillen, je eine bei Männern und Frauen, bekräftigte Maier: "Wir haben keinen, der das Podium permanent attackiert, aber wir haben eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen darf." Es ist ihre größte Stärke diesmal: die Rolle der ambitionierten Außenseiter, die all ihren Mut in ein Rennen werfen - was bei Großereignissen gerne mal belohnt wird.

Manchmal aber halt auch nicht.

Die größte Reisegruppe stellt diesmal das Speed-Team der Männer, mit fünf Startern, die sich in der Abfahrt um vier Startplätze streiten: neben Baumann, Sander, Dreßen und Jocher noch Dominik Schwaiger. Der sachte Konkurrenzkampf schade sicher auch nicht, fand Maier, denn: "Hungrige Wölfe jagen am besten." Der Routinierteste im Rudel ist Baumann, 35, der gerade seinen zweiten (oder dritten? vierten?) Frühling erlebt, und der sich über die Fallen eines Großevents längst nicht mehr den Kopf zermartert: die Konkurrenz, der Super-G gleich zu Beginn, ohne Trainingslauf, die schlechte Wetterprognose, die neue Männer-Piste in Cortina, die kaum einer kennt, weil der Weltcup dort im Vorjahr Corona-bedingt ausgefallen war. Vielleicht, sagte Baumann mit Blick auf die WM, "geht mir dann mal eine Granate auf". Am Samstag trennte ihn erneut nicht viel von den Podiumsgästen, drei Zehntelsekunden waren es auf Platz drei.

Andreas Sander, der sich zuletzt ebenfalls oft knapp neben dem Podest eingefunden hatte, beteuerte indes, wie sehr er den Nervenkitzel des Großereignisses schätze. Letztlich, sagte der 31-Jährige entwaffnend ehrlich, rede man sich seine Generalprobe ja "immer auch schön". Sein durchwachsenes Wochenende in Garmisch, die Ränge 13 im Super-G und 24 in der Abfahrt, wolle er nicht zu hoch einhängen. Und wenn er hier groß aufgespielt hätte? "Hätte ich jetzt auch eine gute Antwort parat gehabt", sagt er. An zu großer Verbissenheit wird es so bei ihm jedenfalls nicht scheitern.

Die WM, auch das steht bereits fest, wird einen weiteren Trend im deutschen Team festigen: Die Männer schultern die größten Hoffnungen; in der Vergangenheit war diese Aufgabe oft dem Frauen-Ressort zugefallen. Neben Rebensburg hatte sich zuletzt auch Christina Ackermann zurückgezogen, viele Läuferinnen aus der Mittelschicht und dem Nachwuchs sind verletzt oder schafften es zuletzt nicht, sich in die erweiterte Weltspitze vorzudrängeln. So komplettieren Kira Weidle, Lena Dürr und Andrea Filser das Aufgebot. Letztere war den Qualifikationskriterien - einmal Platz acht oder zwei Mal Platz 15 - zumindest nahegerückt mit zwei 22. Rängen im Riesenslalom (ähnlich wie Sebastian Holzmann im Slalom). Weidle wird zunächst in der Kombination am Montag starten, aber wohl nur im Super-G, als Testfahrt für den Speziallauf am Tag darauf. Die größte Chance hat sie am Samstag, in der Abfahrt zählt sie zu den Mitfavoriten.

Noch eine hungrige Wölfin, wenn man so will. Wenn auch eine recht einsame bei den deutschen Frauen.