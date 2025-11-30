Lena Dürr stützte die Arme auf die Oberschenkel und holte tief Luft. Als sie in der Zielarena von Copper Mountain wieder bei Atem war, wich die Erschöpfung der Freude über das beste Riesenslalomergebnis ihrer doch schon langen Karriere. „Heute bin ich stolz auf mich“, sagte Dürr, 34 Jahre alt, nach Platz sechs: „Wir haben die letzten zwei Jahre viel in den Riesenslalom investiert, um für solche Tage bereit zu sein und vorne mitfahren zu können. Heute habe ich es geschafft, in beiden Läufen ans Limit zu gehen.“ Dass nach Platz vier im ersten Durchgang sogar mehr möglich gewesen wäre, trübte ihre Freude kein bisschen. Schnellste war die Neuseeländerin Alice Robinson, die ihren fünften Weltcupsieg verbuchte.
Lena Dürr fuhr im 69. Riesenslalom ihrer Laufbahn am Samstag erst zum vierten Mal in die besten Zehn. Ihr bislang bestes Resultat, Rang acht in Aspen/Colorado, liegt 14 Jahre zurück. Zwischenzeitlich hatte die Slalomspezialistin ihre Zweitdisziplin sogar schon aufgegeben. In Copper Mountain fand sie nun eine perfekte Piste vor und ließ sich auch von schwierigeren Verhältnissen mit Wind und wenig Sicht kaum bremsen. „Es hat unglaublich Spaß gemacht“, sagte sie. 1,44 Sekunden fehlten auf Robinson, nur 0,36 Sekunden aufs Podium – und Skikönigin Mikaela Shiffrin hatte sie um 0,64 Sekunden sogar hinter sich gelassen.