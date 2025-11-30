Lena Dürr stützte die Arme auf die Oberschenkel und holte tief Luft. Als sie in der Zielarena von Copper Mountain wieder bei Atem war, wich die Erschöpfung der Freude über das beste Riesenslalomergebnis ihrer doch schon langen Karriere. „Heute bin ich stolz auf mich“, sagte Dürr, 34 Jahre alt, nach Platz sechs: „Wir haben die letzten zwei Jahre viel in den Riesenslalom investiert, um für solche Tage bereit zu sein und vorne mitfahren zu können. Heute habe ich es geschafft, in beiden Läufen ans Limit zu gehen.“ Dass nach Platz vier im ersten Durchgang sogar mehr möglich gewesen wäre, trübte ihre Freude kein bisschen. Schnellste war die Neuseeländerin Alice Robinson, die ihren fünften Weltcupsieg verbuchte.