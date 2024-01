Skirennläuferin Lena Dürr hat beim Weltcup-Slalom im slowenischen Kranjska Gora ihre bestechende Form auch im neuen Jahr unter Beweis gestellt. Beim Rodeo auf einer ramponierten Piste kämpfte sich die Münchnerin mit 0,72 Sekunden Rückstand den zweiten Rang hinter Olympiasiegerin Petra Vlhova aus der Slowakei. Für Dürr war es im sechsten Slalom des Winters die vierte Podestplatzierung. Die Amerikanerin AJ Hurt (+0,87 Sekunden) fuhr mit einem fantastischen Finallauf von Rang 16 noch auf Platz drei. Emma Aicher schied als 14. des ersten Durchgangs aus, Jessica Hilzinger belegte Rang 20 (+2,90). Bereits im ersten Lauf ausgeschieden war überraschend Mikaela Shiffrin. Die Amerikanerin, am Vortag im Riesenslalom nur Neunte, fädelte an einem Tor ein. Es war ihr erster Ausfall in einem Slalom seit zwei Jahren.

Linus Straßer verpasste beim Slalom im Schweizer Adelboden indes nur knapp seine erste Podestplatzierung in diesem Winter. Beim Sieg des Österreichers Manuel Feller vor dem Norweger Atle Lie McGrath (+0,02 Sekunden) belegte der Münchner Rang vier, nur 0,07 Sekunden trennten ihn vom drittplatzierten Österreicher Dominik Raschner. In den vergangenen drei Jahren hatte Straßer in Adelboden jeweils auf dem Podest gestanden. "Es tut schon ein bisschen weh", sagte Straßer in der ARD, "ich hätte besser und schneller Ski fahren können." Der WM-Fünfte Sebastian Holzmann belegte Platz 13.