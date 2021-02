Abfahrer Thomas Dreßen steht kurz vor seinem Comeback im alpinen Ski-Weltcup. Der 27-Jährige steht im Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV) für die Heimrennen in Garmisch-Partenkirchen, die letzten Wettbewerbe vor der WM in Cortina d'Ampezzo (ab 8. Februar). Dreßen hat nach seiner Hüft-OP in diesem Winter noch kein Rennen bestritten. Nach dem Training am Donnerstag will das Trainerteam entscheiden, "ob ein Start in der Abfahrt möglich und sinnvoll ist", sagte Bundestrainer Christian Schwaiger. Dreßens Rehabilitation sei aber "bisher nach Plan" verlaufen, die medizinische Abteilung sei mit einem Einsatz einverstanden. Die Übungsläufe am Mittwoch wurden wegen zu hoher Temperaturen vom Weltverband Fis gestrichen, am Donnerstag steht das zweite Training auf dem Programm. Die Kandahar soll für den Super-G (Freitag) und die Abfahrt am Samstag geschont werden.