Ski alpin:Dreßen feiert den nächsten Abfahrt-Sieg

Skirennläufer Thomas Dreßen hat fauch die Weltcup-Abfahrt in Saalbach-Hinterglemm gewonnen. Der 26-Jährige aus Mittenwald raste zwei Wochen nach seinem Heimsieg in Garmisch-Partenkirchen trotz eines Beinahe-Sturzes auf der verkürzten Schneekristall-Piste in 1:32,96 Minuten zu seinem fünften Triumph.

"Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass der Ski an meinem Fuß bleibt und mich schon so positioniert, dass ich es abfange und nicht stürze", sagte Dreßen im ZDF: "Aber wie heißt's immer so schön: It's not over until the fat lady sings - und heute werde ich mitsingen."

Dreßen ließ in einer knappen Entscheidung den früheren Weltmeister Beat Feuz (Schweiz/0,07 Sekunden zurück) und dessen Teamkollegen Mauro Caviezel (+0,09) hinter sich und gewann als erster Deutscher zwei Weltcup-Abfahrten hintereinander. Mit seiner siebten Podestfahrt in der Königsdisziplin zog er zudem mit dem bisherigen deutschen Rekordhalter Markus Wasmeier (zwei Siege) gleich.