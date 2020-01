Zagreb (dpa) - Skirennfahrer Linus Straßer hat beim Comeback-Rennen nach einer Handverletzung die Chance auf das erste Slalom-Podium seiner Karriere im Weltcup. Der Münchner fuhr am Sonntag in Zagreb im ersten Durchgang völlig überraschend auf Rang drei und hat im Finale ab 17.40 Uhr (ARD und Eurosport) sogar den Sieg in Reichweite. Zum führenden Schweizer Ramon Zenhäusern fehlen Straßer (27) nur 0,18 Sekunden, der zweitplatzierte Michael Matt aus Österreich war 0,11 Sekunden schneller. Straßer hat als bestes Ergebnis im Slalom einen fünften Platz vor knapp fünf Jahren in Schladming vorzuweisen. In Parallel-Slaloms fuhr er zu einem Sieg und zwei dritten Plätzen.

Der Sportler hatte sich Anfang Dezember bei einem Trainingssturz das Kahnbein der rechten Hand gebrochen und war ursprünglich von einer Zwangspause bis Ende Januar ausgegangen. Nach wenigen Trainingsläufen erlaubten ihm die Ärzte dann aber überraschend den Start in Zagreb.