Ein dunkles Wochenende voller schwerer Verletzungen in Bormio zeigt: Einfach weitermachen ist keine Option im Skisport. Es braucht Einschränkungen, auch wenn die zulasten der Geschwindigkeit gehen.

Noch keine volle Minute Fahrtzeit war absolviert, da konnte man am Sonntag wieder die Rotoren knattern hören. Mit dem Helikopter musste die Startnummer eins des Super-G, der Schweizer Gino Caviezel, geborgen werden, 20 Minuten wurde das Rennen dafür unterbrochen. Caviezel war mit einem Tor kollidiert und daraufhin hunderte Meter über das Eis geschlittert – immerhin: Er konnte die Helfer selbst heranwinken und signalisieren, dass er verletzt war. Das konnte nicht jeder an diesem dunklen Wochenende von Bormio, an dem die Helikopter-Rotoren oft zu hören waren. Zu oft.