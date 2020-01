Aufstellung nehmen, Skier hochwuchten, winken, der Hymne lauschen, wieder raus aus dem Zielraum, auf die nächste Siegerehrung warten - das Protokoll unmittelbar nach einem alpinen Skirennen kann die müden Profis schon mal durcheinanderbringen. Zumal wenn sie zum ersten Mal an der Zeremonie teilnehmen, wie der 20 Jahre alte Italiener Alex Vinatzer am Sonntag am Zagreber Bärenberg. Clement Nöel, der siegreiche Franzose, spielte für Vinatzer, den Dritten, also kurz den Platzanweiser, als der vor dem Siegerfoto etwas unsicher durch den Zielraum steuerte. Nöel ist auch erst 22 Jahre alt, er kennt sich mit diesen behördlichen Akten nach nunmehr vier Erfolgen im Weltcup aber schon besser aus; wie auch der am Sonntag zweitplatzierte Ramon Zenhäusern aus der Schweiz. Wobei man wohl einen hübschen Skiurlaub hätte refinanzieren können, hätte man im Vorfeld auf diese Podiumsbesetzung gewettet.

Es sortiert sich gerade ja einiges neu im ersten Alpinwinter nach Hirscher, Neureuther, Vonn und Co., und bis zuletzt hatte sich der Winter dabei mehr oder weniger an das Drehbuch gehalten. Bei den Frauen fährt die Amerikanerin Mikaela Shiffrin ihrem vierten Gesamtweltcupsieg entgegen, bei den Männern zanken sich der Franzose Alexis Pinturault und der Norweger Henrik Kristoffersen um die Vorherrschaft. Aber zuletzt wich der Weltcup doch etwas vom Skript ab. Pinturault und Kristoffersen purzelten in Zagreb auf die hinteren Ränge, vorne tummelten sich Hochbegabte wie Nöel, Vinatzer und der Norweger Lucas Braathen, Seite an Seite mit dem Italiener Manfred Mölgg, 37, und dem Schweden André Myhrer, 36. Und auch Linus Straßer, 27, vom TSV 1860 München war wieder mittendrin; er war in Levi zuletzt schon Achter geworden und reichte nun als Siebter das zweitbeste Resultat seiner Karriere im Slalom ein - nachdem er seinen Trainern in den vergangenen Wintern so viel Kopfzerbrechen bereitet hatte.

In Zagreb, da war jedenfalls nichts mehr zu sehen von dem oft fahrigen, verkrampften Straßer der vergangenen Jahre. Im ersten Lauf hechtete er auf die Tore zu wie ein Windhund, der das erste Mal genüsslich im Schnee tobt, am Ende war er Dritter, das war ihm in seiner Karriere noch nie gelungen. Im zweiten Lauf verließ ihn allmählich die Kraft, aber das war nur verständlich: Straßer hatte vor einem Monat einen Kahnbeinbruch erlitten, vor Zagreb hatte er nur zwei Tage trainiert, die Betreuer hatten ihm fürs Rennen den Skistock an die versehrte rechte Hand geklebt. Unter diesen Umständen war er "super, super happy" darüber, wie sein Plan aufgeblüht war: "Ich wollte einfach befreit Skifahren und Gas geben", sagte Straßer. Endlich mal wieder, das schwang dabei auch mit.

Einen derart unbeschwerten Straßer hatte es ja schon mal gegeben, 2014/15 war das, in seinem ersten Winter in der alpinen Königsklasse. Straßer fuhr unbekümmert, technisch fast wie eine junger, blond gelockter Felix Neureuther. Er wurde 14. in Kitzbühel, Fünfter in Schladming, sie nominierten ihn für die WM in Beaver Creek, wo Straßer prompt Zehnter wurde, hinter Fritz Dopfer, der Silber gewann, und Felix Neureuther, dem Dritten. Es waren schöne Tage für das deutsche Technik-Team, und die Zukunft lag verheißungsvoll vor ihnen - dank Straßer. "Da meint man, das geht einfach so weiter", hat er sich später einmal erinnert. Aber das ging es natürlich nicht. Er wurde "ein bisschen schludrig", lernte es auf die harte Tour: dass man sich jedes Rennen neu verdienen muss, im Training oder bei der Abstimmung des Materials auf die ständig wechselnden Bedingungen etwa. Erst das frischt das Selbstvertrauen wieder auf, mit dem man sich unbeschwert ins nächste Rennen stürzen kann.

Straßer wurde erst mal nur noch 26., 40. - oder kam gar nicht ins Ziel. Er wechselte den Ski-Ausrüster, arbeitete gewissenhafter, gewann 2017 ein Parallelrennen in Stockholm, fuhr den anderen im Training um die Ohren. Aber im Rennen reichte oft eine Kleinigkeit, "die wieder alles über den Haufen schmeißt", sagte Straßer vor einem Jahr in Adelboden. Es war damals eine zähe Zeit für das gesamte deutsche Technik-Team, die Leistungen und das Binnenklima waren schlecht - aber wenn die Dinge auseinanderfallen, sieht man ja umso klarer, woraus sie gemacht sind. Und Straßer sagte damals: "Man kann sich als Leistungssportler mit seinem Kopf schon in dumme Dinge reinmanövrieren, dass man sich unterbewusst Dinge antrainiert - und dann funktioniert irgendwann gar nichts mehr." Straßer habe zum Beispiel, wie sich Alpindirektor Wolfgang Maier am Wochenende erinnerte, eine Weile lang seinen Fahrstil vernachlässigt und lieber Neureuther nachgeahmt, der mit seinem Rücktritt zuletzt eine große Lücke gerissen hatte. Der größte Fehler aber sei es gewesen, dass er sich irgendwann nur noch an Ergebnissen gemessen habe, wie Straßer schon in Adelboden erkannt hatte: "Dann vergisst man am Ende das Skifahren - und nimmt sich selber nicht mehr wahr."

Christian Schwaiger, der neue Cheftrainer der deutschen Männer, hatte zum Saisonstart weitere Zeichen der Genesung erkannt. Straßer habe sich wieder gewissenhaft vorbereitet, vor allem im Abfahrtstraining für die alpine Kombination, in der er bei der WM schon Fünfter geworden war. Speedfahrer, sagte Schwaiger, seien ohnehin gelassener, "das hilft Linus im Slalom vielleicht auch ein bisschen weiter." In Zagreb kam noch etwas dazu, erzählte Straßer: Als der Arzt ihm nach der Verletzung vor einem Monat gesagt habe, er könne den Januar vergessen, da sei für ihn "eine kleine Welt zusammengebrochen". Der Januar ist der Slalom-Monat der Alpinen, am Mittwoch geht es in Madonna weiter, dann in Wengen, Kitzbühel, Schladming. "Ich habe mich so gefreut", sagte Straßer am Sonntag, dass ich hier überhaupt starten kann."

Dann lächelte er wie einer, der erkannt hat, dass man manchmal besser nicht noch fester zupackt. Sondern loslässt.