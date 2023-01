Skirennfahrer Romed Baumann hat im ersten Training für die Weltcup-Abfahrten am Freitag und Samstag auf der Streif in Kitzbühel überraschend die drittbeste Zeit erzielt. Baumann, 37, war nur unwesentlich langsamer als Ryan Cochran-Siegle aus den USA und Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen. "Es ist mir von oben bis unten ganz gut gelungen", sagte Baumann, der 0,15 Sekunden Rückstand hatte. Kilde fuhr wie weitere Athleten allerdings an einem Tor vorbei. Thomas Dreßen, Kitzbühel-Sieger von 2018, ging in der ersten Testfahrt nicht ans Limit und kam auf Rang 36.

Unterdessen wurde bekannt, dass das Technik-Team des Deutschen Skiverbands einen weiteren Ausfall verkraften muss. Slalom-Spezialist Anton Tremmel, 28, vom SC Rottach-Egern fällt wegen einer Knorpelverletzung im linken Knie, die er sich am vergangenen Sonntag beim Weltcup-Slalom in Wengen zuzog, für den Rest der Skisaison aus. Tremmel hatte kürzlich den 13. Rang im Slalom von Adelboden belegt, es war sein bislang bestes Ergebnis im Ski-Weltcup.