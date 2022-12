Skirennfahrer Romed Baumann hat trotz der nächsten überzeugenden Fahrt im Super-G seinen ersten Podestplatz der Saison verpasst. Beim Sieg des Norwegers Aleksander Aamodt Kilde belegte der WM-Zweite von 2021 am Sonntag in Beaver Creek Rang acht. Zweiter wurde der Schweizer Marco Odermatt (+0,20 Sekunden), der sich im Dauer-Duell mit Kilde wie schon in der Abfahrt am Vortag knapp geschlagen geben musste. Der Franzose Alexis Pinturault fuhr auf der gefürchteten Piste "Birds of Prey" (Raubvögel) auf Platz drei (+0,30). Als "kontrollierte, solide Fahrt" kommentierte Baumann seinen bereits dritten Top-10-Platz in diesem Winter. Andreas Sander komplettierte als Zwölfter das gute deutsche Gesamtergebnis.