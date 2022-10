Der alpine Ski-Weltcup hat weitere wetterbedingte Absagen zu beklagen. Die für 5. und 6. November geplanten Abfahrten der Frauen von Zermatt/Schweiz nach Cervinia/Italien am Fuße des Matterhorns sind nach einer Schneekontrolle am Dienstag abgesagt worden. Aufgrund der weiterhin zu warmen Temperaturen und starker Regenfälle bis auf über 3000 Meter könne die "Gran Becca" nicht rennfertig gemacht werden, hieß es in einer Mitteilung. "Wir haben bis zuletzt mit den Veranstaltern mitgehofft. Leider ist eine Absage der Frauenrennen unumgänglich. Wir möchten uns für den großartigen Einsatz der Organisatoren bedanken und wissen es zu schätzen, dass alle Hebel in Bewegung gesetzt wurden, um auf der Gran Becca Rennen austragen zu können. Wir glauben weiterhin an dieses einzigartige Projekt einer grenzübergreifenden Abfahrt", erklärte Generalsekretär Michel Vion vom Ski- und Snowboard-Weltverband (Fis). Bereits am Samstag waren die Matterhorn-Rennen der Männer (29. und 30. Oktober) angesichts des Mangels an Schnee abgesagt worden.