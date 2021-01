Abfahrt in Kitzbühel abgesagt

Die Strecke in Kitzbühel.

Grund sei die aktuelle Wetterlage und der Zustand der Piste. Die deutschen Biathleten schwächeln bei der WM-Generalprobe in Antholz.

Meldungen im Überblick

Ski alpin: Die für diesen Samstag geplante zweite Weltcup-Abfahrt der Männer in Kitzbühel ist am frühen Morgen abgesagt worden. "Aufgrund der aktuellen Wettersituation und dem Zustand der Piste" habe die Jury zusammen mit dem Organisationskomitee diese Entscheidung getroffen, teilte der Internationale Skiverband FIS mit.

"Das habe ich schon fast erwartet, als ich heute Morgen aufgestanden bin, da habe ich kurz rausgeschaut und es sah nicht gut aus", sagte Andreas Sander, der am Freitag bei der ersten Abfahrt auf der Streif Rang fünf belegt hatte. In Kitzbühel schneite es leicht, dazu herrschte Nebel. Über das weitere Programm in Kitzbühel, wo am Sonntag ein Super-G eingeplant ist (10.30 Uhr), soll im Laufe des Vormittags entschieden werden.

Fußball, Sepp Blatter: Joseph Blatter hat mehr als eine Woche im künstlichem Koma gelegen, befindet sich nach Angaben seiner Tochter inzwischen aber nicht mehr auf der Intensivstation. "Er macht täglich Fortschritte - kleine, aber kontinuierliche", sagte Corinne Blatter Andenmatten den Zeitungen der CH Media (Freitag) über den Zustand des 84 Jahre alten ehemaligen Präsidenten des Fußball-Weltverbandes Fifa. Dass er die Intensivstation verlassen konnte, sei "psychologisch ein ganz wichtiges Zeichen. Die Ärzte sind zufrieden mit seinem Zustand. Aber der Weg zurück ist noch weit."

Blatter wurde im November positiv auf das Coronavirus getestet und schien Ende vergangenen Jahres eine Covid-19-Erkrankung überstanden zu haben. Nach einer Herzoperation im Dezember hatte sich sein Zustand aber verschlechtert. Alles sei "komplizierter und gefährlicher" geworden, schilderte seine Tochter. Insgesamt habe Joseph Blatter über eine Woche in einem künstlichen Koma gelegen und sei nicht mehr ansprechbar gewesen.

Von einer Strafanzeige der Fifa gegen seinen früheren Präsidenten rund um die Finanzierung des Museums des Weltverbands in Zürich kurz vor Weihnachten wisse dieser noch nichts, sagte Corinne Blatter Andenmatten. "Wir halten diese negativen Dinge so lange wie möglich von ihm fern." Blatters Anwalt hatte die Vorwürfe "vehement" zurückgewiesen. Einen Termin beim Züricher Friedensrichteramt wegen einer anderen Klage der Fifa in der kommende Woche werde ihr Vater nicht wahrnehmen, sagte die Tochter.

Blatter war Ende Dezember 2015 von der Fifa-Ethikkommission von allen Fußball-Aktivitäten ausgeschlossen worden, die Sperre läuft für insgesamt sechs Jahre. Die Schweizer BA führt seit September 2015 ein Strafverfahren gegen Blatter wegen der Millionenzahlung der Fifa an Michel Platini, einst Präsident der Europäischen Fußball-Union. Blatter hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Biathlon, Antholz: Die deutschen Biathleten haben bei der WM-Generalprobe enttäuscht und das Podium deutlich verpasst. Olympiasieger Arnd Peiffer wurde beim Weltcup in Antholz im Einzel über 20 km beim Sieg des Russen Alexander Loginow nach zwei Schießfehlern auf Rang elf bester Athlet des Deutschen Skiverbandes (DSV). Roman Rees (2 Schießfehler) und Johannes Kühn (3) verfehlten die WM-Norm drei Wochen vor den Titelkämpfen in Pokljuka (10. bis 21. Februar) auf Rang 16 und 18 knapp. Beim Massenstart über 15 km am Sonntag (15.05 Uhr/ZDF und Eurosport) gibt es die letzte Chance, sich doch noch das Ticket für die WM zu sichern.

Benedikt Doll erlebte mit fünf Schießfehlern eine Enttäuschung. Trotz zweitbester Laufleistung reichte es nur zum 26. Platz. Auch Philipp Horn konnte sich nach seinen Schießproblemen in der Staffel von Oberhof nicht rehabilitieren. Nach vier Fehlern belegte er Rang 30. Routinier Erik Lesser musste sich nach vier Fehlern, davon drei im letzten Schießen, mit Rang 48 begnügen. Im bisher einzigen Einzelrennen des Winters in Kontiolahti war Lesser (32) starker Dritter geworden.

Loginow siegte nach fehlerfreier Leistung in 48:41,8 Minuten vor Sturla Holm Lägreid (2/+58,5) und Quentin Fillot Maillet aus Frankreich(2/+1:10,6) Am Samstag (13.10 und 15.05 Uhr) sind der Massenstart der Frauen über 12,5 km und die Männer-Staffel über 4x7,5 km geplant. Am Sonntag schließen die Frauen-Staffel über 4x6 km und der Massenstart der Männer die WM-Generalprobe ab.

Fußball, 3. Liga: Der starke Aufsteiger Türkgügü München hat in der 3. Fußball-Liga den zumindest vorläufigen Sprung auf Platz zwei verpasst. Im Stadtduell trennten sich Türkgücü und Bayern München II am Freitagabend zum Auftakt des 20. Spieltags 0:0. Mit 32 Punkten bleibt Türkgücü Tabellenvierter hinter dem weiteren Stadtrivalen 1860 (33). Die Zweite des Triple-Gewinners FC Bayern, in der Vorsaison nicht aufstiegsberechtigter Meister der 3. Liga, rangiert mit 24 Zählern im Mittelfeld.

Segeln, Vendée Globe: Boris Herrmann ist im engen Kampf um die Spitze bei der Weltumseglung Vendee Globe vom zweiten auf den dritten Platz zurückgefallen, hat aber immer noch Chancen auf den Sieg. Zwar zog der Franzose Louis Burton an dem 39-Jährigen vorbei, der Hamburger konnte aber seinen Rückstand auf Burtons weiterhin führenden Landsmann Charlie Dalin von 114 (211 km) auf 64 Seemeilen (119 km) verkürzen.

Bei der Nonstop-Regatta um die Welt sind noch 25 Yachten im Rennen, die noch rund 2000 Seemeilen (ca. 3700 km) vor sich haben. Die Führenden werden Mitte nächster Woche im französischen Zielhafen Les Sables-d'Olonne erwartet. Die neunte Auflage dieser spektakulären Wettfahrt hatte dort auch am 8. November vergangenen Jahres begonnen.

Fußball, Leroy Sané: Der deutsche Nationalspieler Leroy Sané hat sich über sein Image in der Öffentlichkeit beklagt. "Sie können gern mal zu mir nach Hause kommen und nachsehen, ob da wirklich Diamanten, Goldketten und solches Zeug rumliegen. Nichts davon besitze ich. Trotzdem stecken mich die Leute in diese Bling-Bling-Schublade", sagte der Stürmer dem Spiegel. Dabei sei er kein Typ, der sich ewig im Badezimmer stylt. "Ich habe schon das Gefühl, dass auf mich anders geschaut wird als auf andere", so der 25-Jährige.

Vielmehr sei er in der Öffentlichkeit eher distanziert, das könne schon mal falsch rüberkommen. Dass vor gut zwei Jahren so ein Aufsehen über seine Felljacke bei einem Termin der Nationalmannschaft gemacht wurde, habe ihn überrascht. "Ich liefere den Menschen mit solchen Auftritten offenbar Stoff, obwohl ich das gar nicht will. Von daher muss ich mich natürlich selbst hinterfragen", sagte Sané, der das Gefühl hat, dass er gegen Vorurteile ankämpfen müsse.

Dass er von Bundestrainer Joachim Löw 2018 nicht für die WM nominiert wurde, sei "ein harter Schlag" gewesen. "Aber dann habe ich mir gesagt: Warum soll ich jetzt schmollen oder sogar sauer sein auf Jogi? Ich war ja noch jung und wollte mir beweisen, dass ich das schaffen kann", betonte der 25-Jährige. Die Ausbootung habe er mit Löw im Nachhinein "nie wirklich vertieft", so Sané. "Der Bundestrainer hatte seine Gründe, und ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu ihm. Nach der WM kam er zu mir und hat gesagt, dass ich so weitermachen soll. Dass er an mich glaubt. Damit war das Thema für mich durch."

Aktuell sei er nach dem Kreuzbandriss noch nicht wieder auf seinem Topniveau, ergänzte Sané. "Aber ich arbeite sehr hart daran, dort hinzukommen." Die Worte von Clubchef Karl-Heinz Rummenigge, wonach Sané seinen Charakter an den der Bayern anpassen müsse, akzeptiert er. "Ich muss mich bei Bayern eben erst noch richtig beweisen. Ich weiß, dass der Club hinter mir steht, sonst hätte man mich ja nicht geholt. Ich nehme auch diese Kritik als Ansporn." Das Team akzeptiere ihn aber, das helfe bei der Integration.