Die für Sonntag angesetzte Weltcupabfahrt der Männer in Garmisch-Partenkirchen ist abgesagt worden. Weil auch das zweite Training am Samstag wegen Nebels nicht stattfinden konnte, blieb der Rennjury keine andere Wahl, denn vor einem Abfahrtsrennen muss mindestens ein Trainingslauf stattfinden. Bereits am Freitag hatte Nebel den Trainingslauf verhindert.