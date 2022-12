Von Felix Haselsteiner

Man hätte die Stelvio als Eis- oder Buckelpiste bezeichnen können, man hätte möglicherweise sogar darauf hinweisen können, dass der gefrorene Regen der vergangenen Tage dazu geführt hatte, dass Eislaufen auf manchen Streckenabschnitten besser funktionieren würde als Skifahren. Vincent Kriechmayr allerdings wählte einen klassischen oberösterreichischen Dialekt-Ausdruck, als er auf seine Siegesfahrt von Bormio zurückblickte: Es sei die "zachste" Abfahrt im Jahr, sagte Kriechmayr, die wolle man "natürlich einmal gewinnen".

Ein kleiner Vorteil der österreichischen Sprache ist es, dass ein Wort wie zach immer auch mehrdeutig ist. Aus dem Kontext der im Zielraum erschöpften Abfahrer-Elite heraus ließ sich erkennen, dass sich Kriechmayrs Ausdruck im Hochdeutschen wohl mit "mühselig" oder "herausfordernd" übersetzen ließ. Das kleine Wort kann man aus dem Oberösterreichischen allerdings auch mit dem Begriff "zäh" übersetzen und daher die Aussage treffen, dass der Sieg auf der zachsten Abfahrt der Saison an einen der zachsten Abfahrer im Weltcup ging.

Kriechmayr hat nun im Alter von 31 Jahren die Klassiker in Gröden, Wengen und Bormio gewonnen, die Schweizer Traditionsstrecke gar zweimal. Dazu kommen elf weitere Siege wie die Super-G-Bewerbe in Beaver Creek, Kitzbühel und Garmisch-Partenkirchen sowie zwei Goldmedaillen bei der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo im vergangenen Jahr. Mit anderen Worten: Es fehlt nur noch der Sieg beim ganz großen Abfahrtsklassiker in Kitzbühel, um seine Karrierebilanz zu vervollständigen.

"Es war sicher meine beste Fahrt bisher da runter", sagte Kriechmayr über seinen Lauf in Bormio. Knapp eine halbe Sekunde vor dem Kanadier James Crawford kam der Österreicher ins Ziel, weshalb man schon nach neun Startern davon ausgehen konnte, dass Kriechmayr gute Chancen auf einen Sieg haben würde: Crawfords fehlerfreier und bisweilen sensationeller Fahrt über die Stelvio noch etwas entgegenzusetzen, würde an diesem Tag wohl ausreichen für den Spitzenplatz. Auch, um sich gegen Aleksander Aamodt Kilde zu verteidigen: Drei Abfahrtsbewerbe hatte Kilde in dieser Saison gewonnen, die anderen zwei (Gröden auf verkürzter Strecke und nun Bormio) gewann Kriechmayr. Weit weg war Kilde allerdings nicht: Er wurde Dritter vor dem Schweizer Gesamtweltcupführenden Marco Odermatt.

Die Deutschen haben es schwer: Bei Schwaiger löst sich ein Ski, Ferstl stürzt

Wenig beizutragen zur bisherigen Saisonbilanz haben auch nach dem ersten von zwei Bewerben in Bormio die deutschen Abfahrer. Ohne die verletzten Thomas Dreßen und Simon Jocher sowie den erkrankten Andreas Sander kam nur einer aus dem verbliebenen Dreiergespann überhaupt ins Ziel: Romed Baumann wurde 18., während Dominik Schwaiger und Josef Ferstl noch im oberen Streckenteil scheiterten. 35 Sekunden dauerte Schwaigers Fahrt, bis sich in einer Kurve der Außenski löste und er einen Sturz gerade so verhindern konnte. "Das ist ärgerlich, eine große Enttäuschung", sagte Schwaiger, der nach vielversprechenden Rennen zum Saisonstart nun erneut einen Rückschlag hinnehmen musste.

Ernsthaftere Folgen könnte allerdings Ferstls Ausfall haben. Nach zwölf Sekunden verlor der 33-Jährige die Kontrolle, stürzte und landete im Zaun, wobei er einen allzu heftigen Einschlag gerade noch verhindern konnte. Schmerzhaft war der Sturz dennoch: "Das Knie tut weh, ich hoffe, dass es nichts Schlimmeres ist", sagte Ferstl, der sich vor dem Super-G am Donnerstag einer ärztlichen Untersuchung unterziehen wird. Immerhin Sander könnte bis dahin wieder fit sein.

Detailansicht öffnen Der Zähste setzt sich durch: Vincent Kriechmayr auf dem Weg zum Sieg in Bormio. (Foto: Patrick Steiner/Gepa Pictures/Imago)

Baumann fasste sein Rennen in Bormio mit den Worten zusammen, er sei mit "zu viel Respekt" unterwegs gewesen - mit genau dem Respekt vor der eisigen Stelvio also, den die Topfahrer in diesem Winter konsequenter denn je ablegen können. Kriechmayr zählt zu der kleinen Gruppe an Fahrern, die sich in ihrer Spezialdisziplin gegen die kaum zu schlagenden Odermatt und Kilde durchsetzen können.

Aus deutscher Sicht braucht es schon Sensationen, um das zu schaffen, insbesondere solange Dreßen mit einer Muskelverletzung ausfällt: Eine Rückkehr in Wengen Mitte Januar hält er für möglich, sagte Dreßen im ZDF-Interview, dann wolle er den Spaß am Skifahren wiederfinden. Im Moment sei der Winter für ihn allzu trist: "Es tut schon g'scheit weh, dass ich wieder mal pausieren muss", so Dreßen, der als gebürtiger Oberbayer inzwischen in Oberösterreich lebt und daher weiß, wie zach das Leben im Skiweltcup ist. Zu Hause auf dem Sofa vielleicht sogar noch etwas mehr als auf der eisigen Stelvio.