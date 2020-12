Von Johannes Knuth

Manchmal lassen sich die kleinen Siege schon vor einem Rennen verbuchen, im Fall von Alexander Schmid genügte zuletzt das Studium der Startliste. Diese wies Schmid für den ersten Lauf des Riesenslaloms von Alta Badia einen Platz unter den besten 15 zu, zum ersten Mal überhaupt in seiner Karriere im Weltcup. Die Startliste im Alpinsport, das muss man dazu wissen, ist eine Wissenschaft für sich, die selbst Mathematik-Doktoranden fordern dürfte: Sehr grob gesagt starten die Athleten in den Slaloms und Riesenslaloms umso früher, je besser sie zuletzt gefahren sind. Die frühe Nummer garantiert im ersten Lauf eine bessere Piste, sie ist aber auch ein Statussymbol. Die besten 15 werden am Vorabend ihrer Rennen, wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht, dem Publikum im Ortskern präsentiert, es ist jedes Mal ein kleines Volksfest, in Adelboden rauschen die Fahrer sogar an einem Drahtseil über die Köpfe der johlenden Menge hinweg. Fast wie im Zirkus.

Alexander Schmid hätte auch dieses Bürgerprivileg sicherlich gerne wahrgenommen, aber er hat sich auch so gefreut über seinen Aufstieg in den Kreis der allerbesten Kurvenfahrer. "Ich möchte zeigen, dass ich dort hingehöre", hatte er vor dem Riesentorlauf in Alta Badia ausgerichtet, sein siebter Platz war dann schon mal kein schlechter Anfang. Es war keine gewaltige Überraschung, aber bemerkenswert ist Schmids Geschichte schon.

Die Slaloms und Riesenslaloms kommen in diesem Winter zum zweiten Mal ohne Marcel Hirscher aus, den Großmeister a.D. aus Österreich, und wie in der Vorsaison findet sich unter den besten Drei meist eine bunte Festgesellschaft ein. Der Franzose Alexis Pinturault, einer der großen Favoriten auf den Gesamtweltcupsieg, gewann bereits zwei Rennen, die Sieger hießen bislang aber auch: Lucas Pinheiro Braathen, Sohn einer Brasilianerin und eines Norwegers, Filip Zubcic aus Kroatien, Marco Odermatt und Ramon Zenhäusern aus der Schweiz. Flankiert wurden sie mal vom slowenischen Edeltechniker Zan Kranjec, mal vom US-Routinier Tommy Ford und mal, wie neulich beim Parallelslalom in Lech/Zürs, vom drittplatzierten Alexander Schmid, 26, vom SC Fischen.

Schmid will demnächst vermehrt in den Slaloms starten

Schmid hat sich in einem Winter, der im Deutschen Skiverband (DSV) mal wieder im Zeichen einiger Neuanfänge steht, tatsächlich auf den Weg in die Elite seines Gewerbes gemacht. Er beschloss die ersten Riesenslaloms als 15., 11. und 9., in Alta Badia legte er das bislang größte Zeugnis seines neuen Niveaus ab. Im ersten Lauf, mit der frühen Startnummer 15, patzte er rasch, rettete sich noch auf Rang 18.

Aber Schmid schluckte auch dieses Malheur so lässig wie eine kleine Bodenwelle auf der Piste. Im zweiten Lauf fuhr er den Steilhang der Gran Risa, einen der engsten, dunkelsten und schwersten im Weltcup, so schön wie höchstens noch Pinturault, der spätere Tagessieger. Das passt insofern, als dass Schmid vom selben Skifabrikanten ausgerüstet wird und den Franzosen zum technischen Leitbild erkoren hat, wie er zuletzt berichtete: Pinturault fahre einen kristallklaren Schwung, immer sauber auf der Kante, "man sieht fast nicht, wo er den Speed macht". So ist das oft auch bei Schmid: Er wirkt langsam, weil er so schnell ist. Während andere mitten im Schwung stecken, hat er seinen fast schon beendet.

Schmid galt schon früh als Begabung, er war Zweiter in der Jugend-Weltrangliste hinter einem gewissen Henrik Kristoffersen, er wurde aber auch immer wieder von den branchenüblichen Krankmeldungen gebremst. Manchmal hatten sie im DSV leise Zweifel, ob das überhaupt noch was werden würde mit ihm, aber Mathias Berthold, bis vor zwei Jahren Chef der deutschen Männer, wollte davon nichts hören. Vor drei Jahren wurde Schmid schon Sechster im Riesenslalom auf der Face de Bellevarde in Val d'Isère, es folgte Platz acht im WM-Riesenslalom 2019, auch im Vorwinter war Schmid verlässlich zur Stelle, wenn Stefan Luitz mal schwächelte. Das ist nun auch ein Vorteil seines langen Weges: dass ihn nicht früh zu große Erwartungen belasteten.

Ein zweiter, gewaltiger Vorteil in diesem Winter: dass er das Epstein-Barr-Virus "fast im Griff" habe, wie er unlängst mit Stolz erzählte. Im Vorjahr hatte ihm der Infekt oft die Kraft geraubt, vor allem in den zweiten Läufen. In Alta Badia dagegen: Da wollte Schmid nicht nur "die Sau rauslassen", wie er später berichtete - er tat es auch, auch wenn das am Ende in einem Fahrfehler resultierte, der ihm eine noch bessere Platzierung kostete. Na und?

Selbst aus Schmidts leiser, höflichen Art ließ sich zuletzt heraushören, dass diese Tage der Beginn von etwas Größerem sein könnten. Er verspüre derzeit eine große Selbstverständlichkeit bei seinen Läufen, zuletzt fühlte er sich gar so wehrhaft, dass er sich vermehrt im Slalom weiterbildete. "Mit immer nur einer Disziplin", sagte er, "geht das Feuer irgendwann so ein bisschen aus." Schmids Nachteil ist, dass er in den Slalom-Startlisten im Weltcup erst mal wieder weit hinten startet, sein Vorteil ist, dass ihn das bei seiner Form gerade herzlich wenig schreckt. Im Slalom am Montag in Alta Badia startete er als Vorletzter, Nummer 68. Am Ende war er 40. - zu langsam für die Beförderung in den zweiten Lauf, dafür schneller als der eine oder andere Spezialist.