23. November 2018, 22:11 Uhr Skifahrer Thomas Dreßen Schön bescheiden bei allem Halligalli

Der Skirennfahrer Thomas Dreßen startet in einer neuen Rolle in die Saison: als zweimaliger Weltcup-Sieger und Kitzbühel-Triumphator.

Höhere Erwartungen lassen ihn aber kalt, er ist sowieso nicht der Typ, der abhebt.

Hinter ihm drängt sich im deutschen Team auch eine zweite Garde auf.

Von Johannes Knuth

Der Sommerurlaub auf Mauritius, hat Thomas Dreßen neulich berichtet, war "super und schee". Zwölf Tage lang war er mal nicht der Skirennfahrer Thomas Dreßen, für den sich mittlerweile auch im Sommer immer mehr Menschen interessieren, sondern ein anonymer Feriengast. Nur einmal kam es beinahe zu Verwerfungen, Dreßen traf zufällig Tina Weirather, die Skirennfahrerin aus Liechtenstein, die ebenfalls auf der Insel im Indischen Ozean urlaubte. Sie schossen ein Foto und stellten das Belegexemplar auf einer Fotoplattform im Internet aus, wie man das heute halt so macht. "Da dachten alle, dass wir jetzt ein Paar sind", sagt Dreßen. Das würde aber den Tatbestand der Verbreitung falscher Tatsachen erfüllen.

Ansonsten arbeitete Dreßen im Sommer ein paar repräsentative Aufgaben ab. Abstecher zur Formel 1 etwa, was er als Motorsportfan gerne tat; er trug sich auch ins goldene Buch seiner Heimatstadt Mittenwald ein und wohnte der Zeremonie bei, bei der sie ihm in Kitzbühel eine Gondel widmeten. Die üblichen behördlichen Pflichten eben, als erster deutscher Abfahrtssieger auf der Streif seit 39 Jahren.

In große Hektik sei er deshalb aber nicht verfallen. "Bisher hat bei mir zuhause auch noch niemand geklingelt, der nicht eingeladen war", sagt Dreßen - "außer die Dopingkontrolle", aber die sei ja auch willkommen. Letztlich sei er auf diese Ruhezone angewiesen, vor allem nach "dem ganzen Halligalli" im letzten Winter.

Hinter Dreßen, Ferstl und Sander drängt sich eine zweite Garde auf

Das Halligalli wirkt freilich auch in den neuen Winter hinein, der für die Schnellfahrer am Samstag in Lake Louise, Kanada anbricht. Streif-Sieger, diese Anrede macht was her in der Szene, wie ein Adelstitel, den nur wenige im Namen führen. Dreßen hatte in der vergangenen Saison neben Kitzbühel auch in Kvitfjell gewonnen, er belegte in der Abfahrtswertung Rang drei, das hatte zuletzt Franz Vogler aus Oberstdorf geschafft, 1967 war das. Er ist, mit nur 25 Jahren, fürs Erste in einen erlauchten Kreis aufgestiegen, zu den Aksel Svindals, Beat Feuz' und Matthias Mayers. Wie ist das also - nach Jahren der Enttäuschungen und leisen Hoffnungen im deutschen Speed-Ressort - als einer der Wichtigen in den neuen Winter zu ziehen?

Bis zuletzt, sagt Dreßen, habe er nach der rauschenden Vorsaison auf "so einen Aha-Moment" gewartet. "Aber der ist eigentlich bis jetzt nicht gekommen", sagt er, und daher hab er irgendwann beschlossen: "Für das letzte Jahr kann ich mir in der neuen Saison nichts kaufen. Außer die gute Startnummer." Und viel Erfahrung, der wichtigste Rohstoff in der Abfahrt. Und den Respekt vieler Kollegen, die jetzt häufiger anfragen, wie Dreßen durch diese oder jene Passage navigieren würde. Aber der 25-Jährige macht sich auch nicht der Falschaussage schuldig, wenn er reklamiert: "Ich muss wieder hart arbeiten, um auf dasselbe Level zu kommen und sogar noch ein bisschen weiter."

Die Weltspitze umfasst in einer handelsüblichen Abfahrt schon mal 20 Fahrer, die sich binnen einer Sekunde in die Wertung drängeln. Was Dreßen und seine deutschen Kollegen - und das ist ein Unterschied zu den Jahren davor - eher beflügelt: "Wenn man so einen Erfolg geschafft hat, dann ist es nicht mehr nur ein Traum, sondern auch realistisch", sagt er. Dann wolle man immer wieder von diesem süßen Gefühl kosten, weil es "oafach geil" ist, wie Dreßen findet: "Dafür stehe ich jeden Morgen auf."