Tina Hermann (Königssee) ist dank eines herausragenden Finales zum dritten Mal in Serie Skeleton-Weltmeisterin. Die 28-Jährige setzte sich am Freitag nach vier Läufen in Altenberg durch, erst im letzten Durchgang verdrängte sie ihre Teamrivalin Jacqueline Lölling (Winterberg) auf Rang zwei. Elf Hundertstelsekunden trennten die beiden besten Pilotinnen der vergangenen Jahre, Dritte wurde die Russin Jelena Nikitina mit bereits 1,6 Sekunden Rückstand.

"Es war sehr, sehr spannend, ich konnte heute nochmal zeigen, wo ich wirklich hingehöre", sagte Hermann, "der erste Lauf gestern war ja eine Katastrophe." Denn Hermann hätte die Chance auf ihren insgesamt vierten WM-Titel nach 2016, 2019 und 2020 beinahe mit einem ganz schwachen Auftakt verspielt, bei Temperaturen um minus neun Grad Celsius verlor sie mehr als eine halbe Sekunde auf die Spitze. In den Durchgängen zwei bis vier legte Hermann aber jeweils die Bestzeit hin und fing Lölling damit noch ab. "Die Bahn verzeiht hier nichts, am Ende war es vielleicht auch der Kopf, auf jeden Fall die Fahrleistung", sagte Lölling. Sophia Griebel (Suhl) als Vierte und Junioren-Weltmeisterin Hannah Neise (Winterberg) auf Platz sieben komplettierten das starke deutsche Ergebnis. Für die beiden besten deutschen Frauen war es der fünfte WM-Titel in Serie, 2017 hatte Lölling WM-Gold gewonnen.

Bei den Männern konnte Christopher Grotheer (Oberhof) seinen Titel verteidigen. Alexander Gassner (Winterberg) holte hinter dem Russen Alexander Tretjakow wie im Vorjahr Bronze, Felix Keisinger (Königssee) verpasste als Vierter knapp seine erste WM-Medaille. Der 28-Jährige Grotheer entwickelt sich zu einem Spezialisten für Großereignisse: Erst drei Rennen hat er in seiner Karriere gewonnen - zwei davon brachten ihm einen WM-Titel ein.