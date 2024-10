Die siebenmalige Skeleton-Weltmeisterin Tina Hermann beendet ihre Leistungssportkarriere. „Nach vielen Jahren voller Leidenschaft, harter Arbeit und unvergesslichen Erlebnissen ist es für mich an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen und mich vom aktiven Skeletonsport zu verabschieden“, wird Hermann in einer Mitteilung des Bob- und Schlittenverbands für Deutschland zitiert. Die 32-Jährige hat seit ihrem Weltcup-Debüt im Winter 2014/15 bei Weltmeisterschaften siebenmal Gold und zweimal Silber gewonnen. Zudem sicherte sie sich zweimal den Gesamtweltcup. Bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang wurde sie Fünfte, vier Jahre später in Peking Vierte.