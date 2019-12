Lake Placid (dpa) - Die Olympia-Zweite Jacqueline Lölling ist beim Skeleton-Weltcup in Lake Placid auf Rang zwei gefahren.

Die 24-Jährige von der RSG Hochsauerland, die das Auftaktrennen vor einer Woche auf der schwierigen Bahn am Mount van Hoevenberg gewonnen hatte, musste sich am Samstag nur der Russin Elena Nikitina geschlagen geben. Nach zwei Läufen hatte die Weltcup-Gesamtsiegerin aus der Vorsaison unglaubliche 1,12 Sekunden Vorsprung auf Lölling. Dritte wurde die Österreicherin Janine Flock.

Weltmeisterin Tina Hermann aus Königssee kam auf Rang sechs, die Suhlerin Sophia Griebel landete zeitgleich mit der Russin Yulia Kanakina auf Platz 15.

Bei den Männern fuhr Felix Keisinger zum ersten Mal in seiner Karriere aufs Podest. Der 21 Jahre alte Junioren-Weltmeister vom WSV Königssee kam auf Rang drei vor Axel Jungk, der vor einer Woche das Auftaktrennen an gleicher Stelle gewann. Den Sieg sicherte sich der Russe Alexander Tretjakow vor dem sechsfachen Weltmeister Martins Dukurs aus Lettland. Tretjakow hatte im ersten Lauf in 52,87 Sekunden den in der Vorwoche von Keisinger aufgestellten Bahnrekord von 53,06 Sekunden verbessert. Der Sachse Jungk landete auf Rang vier, Alexander Gassner vom BSC Winterberg kam auf Platz neun.