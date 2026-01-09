Jacqueline Pfeifer ist bei der Skeleton-Europameisterschaft in St. Moritz auf Rang drei gefahren. Beim parallel ausgetragenen Weltcup reichte es für Platz fünf. Den EM-Titel auf der Naturbahn im Schweizer Engadin sicherte sich die Belgierin Kim Meylemans, die zugleich den dritten Weltcupsieg in diesem Winter holte. EM-Zweite wurde die Britin Tabitha Stoecker.Pfeifer, die Olympia-Zweite von Pyeongchang 2018, zeigte auf dem mit 1.722 Metern längsten Eiskanal der Welt zwei solide Fahrten. Am Ende hatte die Athletin von der RSG Hochsauerland, die nach Lauf eins Dritte war, 1,24 Sekunden Rückstand auf die siegreiche Meylemans. „Ich hätte den Platz im Weltcup mit dem Podium gerne gehalten, daher ist es ein wenig ärgerlich“, sagte Pfeifer.