Für den Olympiasieger und Weltmeister im Skeleton, Christopher Grotheer, ist das Sportjahr verletzungsbedingt vorzeitig beendet. Der bisher mit vier Siegen aus vier Rennen dominierende Skeletoni musste aus Sigulda wegen einer Adduktorenverletzung vor dem Wettkampf abreisen und damit auch seine Führung in der Weltcup-Gesamtwertung abgeben. Bei den Untersuchungen in Deutschland wurde am Freitag ein kleiner Muskelfaserriss diagnostiziert.Er habe sich mit den Ärzten „gegen einen Start entschieden, um die restliche Saison und die weiteren Saisonziele nicht zu gefährden“, teilte Grotheer mit. Das nächste Rennen steht am 3. Januar in Winterberg an. Bis dahin will Grotheer, 32, wieder fit sein.