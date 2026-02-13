Für den ukrainischen Skeleton -Piloten Wladislaw Heraskewytsch endete der Wettkampf, bevor er überhaupt begonnen hat. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) disqualifizierte den Skeletoni. Der Grund: Sein Helm war dem IOC zu politisch . Darauf waren Bilder von 22 von Russland im Krieg getöteten ukrainischen Athleten zu sehen. Der Helm des Ukrainers wäre im Wettkampf auf jedem Foto und auf jedem Fernseher sichtbar gewesen.

Weil der Skeletonschlitten – zwischen 80 und 120 Zentimeter lang, eine Gesamthöhe von 34 bis 38 Zentimeter – kaum sichtbar ist, drängt sich der Helm in den Bildern dieser Sportart in den Vordergrund. Dabei stürzen sich die Athleten bäuchlings kopfüber ohne Bremsen in den Eiskanal und erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 145 Kilometer pro Stunde. Deshalb gilt diese Sportart selbst im Wintersport als halsbrecherisch.

Die Skeleton-Piloten, genannt Skeletoni, starten mit einem Sprint übers Eis, in einer Hand halten sie dabei den Schlitten fest. Dann springen die Athleten auf den Schlitten und bringen ihren Körper in eine möglichst aerodynamische Position. Mit dem Kinn fünf Zentimeter entfernt von der Eisoberfläche manövrieren sie um enge Kurven zum Ziel. Woher der Name Skeleton stammt, ist umstritten: entweder von einem Vorläufer, einer skelettartigen Metallkonstruktion, oder aus der Anglisierung des norwegischen Wortes Kjaelke (dt. Schlitten).