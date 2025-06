Bei den Spielen in Tokio und Paris errangen vor allem Kinder die olympischen Medaillen in der Lifestyle-Sportart, 2028 wird man erst mit 14 teilnehmen dürfen. Der Sport soll nicht zur Falle für begabten Nachwuchs werden.

Was die Kinder zu der neuen Altersbeschränkung im Skateboarden sagen, kann man sich ja denken. Sie finden sie doof, was denn sonst? Die zehnjährige Mia Kretzer aus Australien zum Beispiel sagt in der Japan Times: „Ich find’s nicht fair, weil es nicht ums Alter gehen sollte, sondern darum, wie gut du skatest.“ Niedlich. Wobei man wissen muss, dass hier nicht ein Mädchen spricht, das seine Vorstellung von Fairness in den Märchenwäldern einer kindlichen Fantasie entwickelt hat. Mia Kretzer ist eine Betroffene, ein Kindprofi auf Rollen. Vergangenes Jahr gewann sie ihr erstes X-Games-Gold in der Disziplin Vert bei den Frauen. Mit neun. Ihr Ziel könnte Olympia in Los Angeles 2028 sein. Dann wäre sie reife 13. Aber nach der neuen Regel eben immer noch zu jung. Unfair. Oder?