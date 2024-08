Skateboarderin Lilly Stoephasius hat das Finale der Sommerspiele von Paris und damit bereits ein besseres Ergebnis als bei ihrer Olympia -Premiere vor drei Jahren verpasst. Die 17-Jährige verfehlte in der Qualifikation Platz einen Platz unter den besten Acht und damit im Showdown am Dienstagabend. Stoephasius erreichte in dem hochklassigen Wettbewerb Platz 14 von 22 Athletinnen, zum Finale fehlten 7,89 Punkte. Auch Tokio-Olympiasiegerin Sakura Yosozumin aus Japan schied als Zehnte aus.

„Das Finale wäre schon cool gewesen, vor allem weil ich es in Tokio um einen Platz verpasst habe“, sagte Stoephasius. „Es war aber unglaublich toll, das hier mit den Fans zu erleben. Abgesehen vom Ergebnis, war es eine unglaubliche Erfahrung.“ In Tokio waren 2021 aufgrund der Corona-Pandemie keine Zuschauer zugelassen. Nun will Stoephasius den am Mittwoch startenden Tyler Edtmayer anfeuern und sich die Abschlussfeier anschauen.