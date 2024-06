Skateboarderin Lilly Stoephasius hat sich zum zweiten Mal für Olympische Spiele qualifiziert. Die 17 Jahre alte Berlinerin erreichte in Ungarns Hauptstadt Budapest beim zweiten Teil der Olympic Qualifier Series am Sonntag in der Disziplin Park den 17. Rang, der zur Teilnahme an den diesjährigen Sommerspielen in Paris berechtigt. „Danke Mädels, wir sehen uns in Paris“, schrieb Stoephasius zu einem Video auf Instagram, in dem sie mit ihren ebenfalls qualifizierten internationalen Kolleginnen freudig im Kreis springt.