Kommentar von Felix Haselsteiner

Novak Djokovic konnte sich noch erinnern, an die alte Normalität, die inmitten dieser höchst modernen Tennisarena in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad so weit entfernt wirkte. 2006 traf er zum ersten Mal auf dem roten Sand von Paris auf den Spanier Rafael Nadal, Djokovic sprach am Mikrofon über seine Erinnerungen an zwei junge Tennisspieler, die damals noch nicht wussten, dass sie einige der größten Duelle in der Geschichte ihrer Sportart vor sich hatten. „Wer hätte wissen können, dass wir eines Tages hier stehen werden, nach mehr als 60 Duellen?“, fragte Djokovic zum Ende dieser Rivalität seinen Kameraden, es war ein emotionaler Moment zwischen zwei großen Sportlern.