Von Gerald Kleffmann, New York

Schon früh am Morgen pilgerten die Menschen in New York zur Anlage der US Open, von der U-Bahn-Station Mets-Willets Point bogen Besucher in Kolonnen Richtung Haupteingang ein. Dass Grand-Slam-Turniere, diese Blockbuster-Megaevents im Tennissport, funktionieren, ist nicht neu. Neu ist, dass sie auch ohne Tennis die Massen anlocken.