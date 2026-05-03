Tennisprofi Alexander Zverev hat seinen ersten Saisontitel nach einer erneuten Lehrstunde durch Jannik Sinner verpasst. Zverev kassierte im Finale des Masters-1000-Turniers in Madrid seine neunte Niederlage nacheinander gegen den Italiener, nach nicht einmal einer Stunde war der ungleiche Schlagabtausch vorbei. 1:6, 2:6 verlor der gebürtige Hamburger gegen den Weltranglistenersten und richtete sich dann an das Publikum: „Zuallererst: Super sorry für das Finale, es war nicht mein bester Tag“, sagte er bei der Siegerehrung und bekam aufmunternden Applaus von den Zuschauern im Manolo Santana Stadion.

Sinner sei der „mit Abstand der beste Spieler aktuell“, sagte Zverev über seinen Gegner, der einen weiteren Meilenstein seiner Karriere setzen konnte. Denn der Südtiroler ist jetzt der erste männliche Tennisprofi, der fünf Masters-1000-Turniere in Serie gewinnen konnte. Auch in Monte-Carlo, Miami und Indian Wells in diesem Jahr sowie zuvor im Herbst 2025 in Paris hatte Sinner, 24, triumphiert. Die Masters sind die zweithöchste Kategorie im Tennis nach den vier Grand-Slam-Turnieren.

Zverev war im Finale von Madrid, wo er 2018 und 2021 gewonnen hatte, kein ebenbürtiger Gegner für Sinner. Er verlor gleich seine ersten beiden Aufschlagspiele und leistete sich teils eklatante Fehler. Als Zverev sein erstes Spiel zum 1:5 gewann, kam aufmunternder Applaus von den Rängen im Manolo-Santana-Stadion auf. Doch Sinner blieb unbeeindruckt, nach nur 25 Minuten sicherte er sich den ersten Satz.

Sinner ist auch bei den French Open wieder Favorit

Im zweiten Durchgang hielt Zverev nur anfangs etwas besser mit, ehe Sinner wieder den Rhythmus bestimmte und das Endspiel zu einer einseitigen Angelegenheit machte. Nach nur 57 Minuten verwandelte der viermalige Grand-Slam-Turniergewinner seinen ersten Matchball zum Sieg über die deutsche Nummer eins. „Zwei Welten treffen heute aufeinander“, sagte der frühere Tennisprofi Patrik Kühnen im Sender Sky.

Zverev war der erst dritte männliche Spieler, der zum vierten Mal in Madrid im Endspiel stand. Zuvor war das nur den zurückgetretenen Ausnahmespielern Roger Federer und Rafael Nadal gelungen, dem Schweizer, wie nun Zverev viermal, Nadal sogar achtmal. Doch der Titelgewinn blieb dem Weltranglistendritten auf schmerzhafte Weise verwehrt. Die Art und Weise der Niederlage wirft auch Fragen nach Zverevs Titelchancen bei den am 24. Mai in Paris beginnenden French Open auf, wo Sinner nach der verletzungsbedingten Absage von Titelverteidiger Carlos Alcaraz aus Spanien der klare Favorit ist.