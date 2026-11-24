Gleich zu Beginn seines ersten öffentlichen Auftritts bei dieser Schachweltmeisterschaft in Genf, einer Pressekonferenz zwei Tage vor der Auftaktpartie, gestand Javokhir Sindarov, dass er sich geirrt habe. „Ich dachte, sechs Monate sind eine lange Zeit“, sagte er, „doch sie sind sehr schnell vorbeigegangen.“ Sechs Monate, so lang hat sich Sindarov auf das WM-Match gegen Titelverteidiger Gukesh Dommaraju vorbereitet, nachdem er sich im April dank einer herausragenden Leistung im Kandidatenturnier dafür qualifiziert hatte.

Und dass der 20-jährige Usbeke dieses halbe Jahr erst für eine lange und dann für eine kurze Zeit hielt, mag auch damit zusammenhängen, wie atemberaubend viel bei ihm in den vergangenen zwölf Monaten passiert ist. Für viele Schachspieler ist die Weltmeisterschaft ein Ziel, auf das sie ihre gesamte Karriere hinarbeiten und das sie doch niemals erreichen. Sindarov hingegen scheint gerade in Lichtgeschwindigkeit von einem Höhepunkt zum nächsten zu fliegen – und er ist plötzlich der Favorit im Kampf um den wichtigsten Titel der Schachwelt.

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Nicht mal ein Jahr ist vergangen, seitdem Sindarov seinen ersten Erfolg auf der wirklich großen Bühne gefeiert hat. Beim World Cup, einem der seltenen K.-o.-Turniere im Schachkalender, gewann er im November 2025 überraschend die Goldmedaille. Zuvor hatte er lange als vielversprechendes, aber nicht als weltmeisterliches Talent gegolten wie manch anderer aus der Generation Z, darunter sein sechs Monate jüngerer Gegner bei dieser Weltmeisterschaft.

„Ich hatte immer großes Talent für Schach“, sagte Sindarov, der bereits im Alter von zwölf Jahren Großmeister wurde. Doch im Gegensatz zu Gukesh war Sindarov als Jugendlicher wohl nicht der fleißigste Schüler. Noch heute langweile ihn manchmal die Arbeit an Eröffnungen, erzählte er am Sonntag. Überhaupt habe er bis vor zwei Jahren „in meinem ganzen Leben nie ernsthaft gearbeitet“.

Seit einigen Jahren wird Schach in Usbekistan stark gefördert – weil der Präsident das so will

Sindarov stammt aus einer schachbegeisterten Familie, sein Großvater ist inzwischen Vizepräsident des usbekischen Schachverbandes und hat dem vierjährigen Javokhir das Spiel einst beigebracht. An Förderung mangelte es nie, zumal auch der usbekische Staatspräsident seine Begeisterung für den Denksport entdeckt hat: Schawkat Mirsijojew, der das Land autokratisch regiert, beschloss 2021 einen Plan zur Schachförderung. Neben einem flächendeckenden Unterricht für Grundschulkinder wird seitdem auch in die Förderung der Spitzenspieler investiert. „Seit fünf Jahren gibt es sehr viel Unterstützung“, sagt der usbekische Großmeister Rustam Kasimdzhanov im Videocall.

Der 46-Jährige war selbst einmal Schachweltmeister, allerdings zu einer Zeit, in der sich die absoluten Top-Spieler weigerten, an dem vom Weltverband ausgetragenen WM-Turnier teilzunehmen. Deshalb kommt Kasimdzhanovs Titel aus dem Jahr 2004 heute auch nicht in der offiziellen Liste der Schachweltmeister vor, in der Sindarov die Nummer 19 werden möchte.

Inzwischen arbeitet Kasimdzhanov vor allem als Coach, unter anderem für die usbekische Nationalmannschaft, die er im September bei der Schacholympiade im eigenen Land zu einer Goldmedaille geführt hat – mit Sindarov am zweiten Brett. „Bei der Olympiade sah er wieder aus wie ein normaler Mensch“, sagt Kasimdzhanov und meint damit: Sindarov hat dort mal nicht wie nach Belieben dominiert.

Im besten Fall kennt man seinen WM-Gegner irgendwann auswendig

Nur wenige Schachspieler haben jemals ein solch starkes Jahr gespielt wie Sindarov seit seinem Triumph beim World Cup. In der Weltrangliste verbesserte er sich in den vergangenen zwölf Monaten vom fünfundzwanzigsten auf den vierten Rang. Seine Elo-Zahl, mit der die Spielstärke im Schach gemessen wird, steigerte er um famose 61 Punkte. Das Kandidatenturnier, bei dem er vor Beginn als Außenseiter galt, entschied er mit einer Rekordpunktzahl für sich. Und trotz der WM-Vorbereitung fand er bis zuletzt die Zeit, regelmäßig an Turnieren der Weltklasse teilzunehmen, mit guten bis sehr guten Resultaten. Noch Ende Oktober reiste er nach St. Louis, um dort bei einem Schnellschach-Turnier unter anderem gegen den Weltranglistenzweiten und den Weltranglistendritten anzutreten. Er gewann das Turnier.

Als er in Genf gefragt wurde, warum er trotz des nahenden WM-Matches an dem Event teilgenommen habe, sagte Sindarov, er sei eben eingeladen worden. Und er erklärte: „Es war mein Ziel, Erfahrungen zu sammeln, weil ich in meiner Karriere bislang nicht viele starke Turniere gespielt habe.“

Tatsächlich dürfte die Suche nach der richtigen Balance zuletzt die größte Herausforderung für Sindarovs Team gewesen sein: Einerseits erfordert der WM-Kampf eine gewisse Spielpraxis auf höchstem Niveau. Andererseits muss der Spieler auf die ganz spezielle Konstellation dieses Matches systematisch vorbereitet werden. Bei der Weltmeisterschaft geht es letztlich darum, den einen Gegner, den man hat, so gut zu kennen wie nur irgend möglich; man muss ihn „studieren“, wie Schachspieler das nennen; im besten Fall kennt man ihn irgendwann auswendig.

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Er habe jetzt erst verstanden, sagte Sindarov, wie viel Arbeit eine Weltmeisterschaft erfordere: „Vielleicht sind sechs Monate nicht genug, um sich darauf vorzubereiten.“ Ganz anders klang das übrigens bei Gukesh, der auf der Pressekonferenz erklärte, dass ihm rund um die Schach-WM nichts so viel Spaß bringe wie die intensiven Trainingslager in den Monaten davor; da werde so viel gelacht.

Sindarov mag nach seinen jüngsten Leistungen der Favorit auf den Titel sein, doch die Begeisterung, die sein Gegner für das Format aufbringt, lässt er bislang nicht erkennen. Als Herausforderer scheint er sich da eher vorsichtig annähern zu wollen. Von seiner ansteckenden Freude am Spiel und am Leben generell, die Sindarov während des Kandidatenturniers im April versprühte, war am Sonntag jedenfalls nicht viel zu spüren. Er wirkte ungewohnt angespannt. Und er nutzte die Pressekonferenz, die im riesigen Völkerbundpalast der Vereinten Nationen stattfand, um etwas Erwartungsmanagement zu betreiben: „Ich denke, die Chancen zu gewinnen stehen 50:50.“

Kann Sindarov auch mit dem Druck großer Erwartungen umgehen?

Die Lobeshymnen singen dafür andere, Nationaltrainer Kasimdzhanov etwa vergleicht Sindarov mit dem ehemaligen Weltmeister Viswanathan Anand, für den er als Sekundant gearbeitet hat: „Genau wie der junge Vishy scheint Sindarov die Zeit auf der Schachuhr gar nicht zu brauchen und spielt ohne Angst oder Zweifel.“ Zu hören ist außerdem, dass Sindarovs Coach, der gebürtige Ukrainer Roman Vidonyak, den möglichen WM-Titel bloß als dritte von vier Phasen für seinen Schützling ansehe. Die vierte Phase solle eine Dominanz sein, wie sie die Schachwelt zuletzt bei Magnus Carlsen erlebt hat. Carlsen führt die Weltrangliste seit mehr als 15 Jahren an, auf das anstrengende WM-Match hat der fünfmalige Sieger keine Lust mehr.

Sindarov vereine zwei Eigenschaften, sagte Vidonyak, als er vor einigen Wochen bei einem Schach-Event in München auf der Bühne saß: „Er ist ein großes Talent und er hat einen sehr freundlichen und gutmütigen Charakter.“ Jetzt, bei der Weltmeisterschaft in Genf, wird der 20-Jährige beweisen müssen, ob er auch mit dem Druck umgehen kann – nicht zuletzt aus seiner Heimat. Sindarovs WM-Teilnahme sei „riesig für Usbekistan“, so Landsmann Kasimdzhanov.

Schon nach der Goldmedaille bei der Olympiade beschenkte Staatspräsident Mirsijojew die usbekischen Nationalspieler reichlich: mit einem Scheck über 200 000 US-Dollar, einem Auto – und einem Einfamilienhaus. Man mag sich kaum ausmalen, was Javokhir Sindarov erwartet, sollte er tatsächlich Schachweltmeister werden.