Fünf Tage nach der 0:5-Niederlage im Finale der Champions League gegen Paris Saint-Germain hat der bisherige Trainer von Inter Mailand, Simone Inzaghi, bereits seinen neuen Job angetreten. Der 49-Jährige wurde am Donnerstag wie erwartet bei Al-Hilal, dem Rekordmeister in Saudi-Arabien, vorgestellt. In Riad soll Inzaghi laut Medienberichten bis zu 25 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Er tritt bei Al-Hilal die Nachfolge des im Mai entlassenen Portugiesen Jorge Jesus an.