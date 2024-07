Slalomkanutin Elena Lilik, 25, hat die Silbermedaille im Einer-Canadier gewonnen. Die Olympia-Debütantin aus Augsburg legte im Stade Nautique de Vaires-sur-Marne einen fehlerfreien Finallauf hin und absolvierte den Wildwasserparcours mit 23 Toren in 103,54 Sekunden. „Sie hat sich von Lauf zu Lauf gesteigert“, sagte Jens Kahl, Sportdirektor beim Deutschen Kanu-Verband (DKV): „Damit hat sie den Gegnerinnen ein Pfund vorgegeben, an dem sie sich die Zähne ausgebissen haben. So soll es sein.“ Für den DKV ist es die erste Medaille in Paris.