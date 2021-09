Mainz und Trainer Bo Svensson setzen ihre Serie mit einem 2:0 in Hoffenheim fort - nach vier Spieltagen hat der Klub mehr Punkte gesammelt als in der gesamten Hinrunde der vergangenen Saison.

Bo Svensson weiß nur allzu gut, in welchen Tiefen und Schwierigkeiten der FSV Mainz 05 zu Beginn des Kalenderjahres steckte. Auch deshalb erteilte der Cheftrainer seinen Spielern nach dem 2:0-Sieg bei der TSG Hoffenheim in strengem Ton ein Partyverbot: "Es sind vier Spieltage, es sind noch 30 zu absolvieren. Wir dürfen nicht anfangen, uns abzufeiern", mahnte Svensson. "Noch vor neun Monaten waren wir komplett abgeschlagen. Das dürfen wir nicht vergessen."

Nur sieben Punkte hatte der FSV nach der Hinrunde der vergangenen Spielzeit auf dem Konto, dann kam der Däne Svensson. Seitdem holten die Mainzer 41 Punkte in 21 Spielen - die Ausbeute eines Champions-League-Teilnehmers. Nach dem Sieg in Hoffenheim steht Mainz mit neun Punkten nun schon wieder als Tabellenvierter da. "Wir haben jetzt schon mehr Punkte als letztes Jahr Ende Januar", sagte Sportdirektor Martin Schmidt. Es ist sogar exakt jene Bilanz, mit der Mainz zuletzt 2013/14 in die Saison startete, als sich der FSV am Ende als Siebter für Europa qualifizierte.

Für den Sportchef Schmidt ist die Frage nach dem Vater des überraschenden Erfolgs eindeutig zu beantworten: "Es ist eine kontinuierliche Entwicklung unter Bo", lobt er den Trainer: "Seit er da ist, hat er noch nicht viel falsch gemacht. Ich bin gespannt, was er noch schafft und wozu Mainz 05 noch fähig ist."

Der Sieg in Hoffenheim war vor nur 8427 Zuschauern, darunter 650 Mainzer Fans und Bundestrainer Hansi Flick, nie ernsthaft in Gefahr geraten. Die Mainzer, deren Tore U21-Europameister Jonathan Burkardt (21.) und der erst kurz vorher eingewechselte Union-Berlin-Zugang Marcus Ingvartsen (77.) erzielten, ließen dem Gegner kaum eine Chance. "Sehr viel Leidenschaft, sehr viel Einsatz, sehr viel Leistungswille", das war für Schmidt auch diesmal der Schlüssel zum Erfolg.

Bo Svensson freute besonders, dass Burkardt das 1:0 gelang: "Er hat über Monate sehr gut gespielt, aber es sind ein Tick zu wenig Tore dabei herausgesprungen. Wir glauben an ihn, auch wenn er nicht trifft. Wichtig ist, dass er auch an sich selbst glaubt", sagte der Trainer über sein großes Talent. Ingvartsen wiederum hatte erst am Mittwoch erstmals mit seinem neuen Team trainiert. "Schon bei den Trainingseinheiten hat man gesehen: Diese Torabschlüsse hat er einfach drin", lobte Svensson seinen Landsmann, "das ist der Grund, warum wir ihn geholt haben."

Mainz hat nun saisonübergreifend nur zwei der jüngsten 15 Ligaspiele verloren. Man profitierte diesmal aber auch vom desolaten Auftritt der Hoffenheimer. TSG-Trainer Sebastian Hoeneß war erstmals in seiner Amtszeit richtig wütend auf seine Spieler. Dass diese nicht einmal die Grundlagen auf den Platz brachten, "das kotzt mich an", schimpfte er beim Sender Sky. Auch bei der Pressekonferenz hatte sich Hoeneß noch nicht beruhigt: "Ich bin stocksauer, ich bin extrem sauer, dass wir uns so präsentiert haben."

Vor dem 0:1 hatte sich Hoffenheim einen fatalen Fehlpass im Spielaufbau geleistet, beim 0:2 wurde Hoeneß' Mannschaft dann im eigenen Stadion klassisch ausgekontert. Und von der Offensive der Gastgeber war während der gesamten Partie kaum etwas zu sehen. "Man kann gegen Mainz mal ein Bundesliga-Spiel verlieren, aber die Art und Weise hat heute nicht gestimmt", sagte Hoeneß zornig.

Mainz hingegen hat hinter Wolfsburg bislang die zweitwenigsten Tore kassiert. Auf dieser robusten Defensive baut Svensson sein Spiel auf. "Sein Matchplan ist erneut voll aufgegangen", sagte Sportdirektor Schmidt. Und auch die Einlassung von Burkardt konnte nur als großes Lob an den Coach verstanden werden: "Wir sind so stark, weil wir ein gutes Konzept gegen den Ball haben", erklärte der Torschütze nach dem dritten Sieg in Serie: "Jeder kennt seine Aufgabe in diesem Konzept - und füllt sie aus."