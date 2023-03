Connor McDavid hat als erster Eishockeyspieler seit 1996 in der nordamerikanischen NHL die Marke von 140 Scorerpunkten erreicht. Der Kanadier verbuchte am Montag beim 5:4-Sieg seiner Edmonton Oilers bei den Arizona Coyotes im 74. Saisonspiel seine 80. Vorlage, außerdem erzielte der Ausnahmestürmer 60 Tore. Zuletzt hatten Mario Lemieux und Jaromir Jagr die 140-Punkte-Grenze in der Saison 1995/96 Seite an Seite im Trikot der Pittsburgh Penguins erreicht. Als bislang letztem Oilers-Profi gelang dies Klublegende Wayne Gretzky 1987/88. McDavid ist erst der siebte NHL-Spieler mit mindestens 60 Toren and 80 Vorlagen in einer Saison. Die Scorerliste der NHL führt der 26-jährige Oilers-Kapitän vor seinem deutschen Teamkollegen Leon Draisaitl an. Der 27-jährige Kölner erzielte gegen die Coyotes im 630. NHL-Spiel seiner Karriere sein 300. Tor. Nur drei aktive Spieler erreichten diese Marke schneller: Alexander Owetschkin (nach 473 Spielen), Steven Stamkos (550) und Sidney Crosby (622). Als zweitbester Deutscher liegt Tim Stützle von den Ottawa Senators in der Scorerliste der NHL mit 82 Punkten auf Rang 17.