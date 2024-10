Historischen Momenten wohnt im Augenblick des Geschehens oft eine erstaunliche Banalität inne. Ihre Tragweite erschließt sich ja meistens erst im Nachhinein. Besonders schwierig wird es, die Bedeutung einzelner Momente zu erfassen, wenn ein Ereignis das nächste jagt. So geschehen am Freitagabend in Nürnberg. Schauplatz war das ins Flutlicht getauchte Max-Morlock-Stadion, auf dessen Rasen sich Dinge abspielten, die in Mittelfranken wohl noch so mancher Enkel zu hören bekommen wird.

Mit 8:3 hat der 1. FC Nürnberg den SSV Jahn Regensburg an diesem 25. Oktober 2024 aus der achteckigen Arena geschossen - so viele Treffer sind dem Club in der 2. Liga noch nie in der eigenen Spielstätte gelungen. Überhaupt hat es in der eingleisigen 2. Liga bislang nur zwei Spiele mit ähnlich vielen Toren gegeben: 1997 gewann der 1. FC Kaiserslautern mit 7:6 gegen den SV Meppen, 1989 unterlag Fortuna Köln gegen die SG Wattenscheid mit 5:6.

Und während Regensburgs Kai Pröger angesichts dieser historischen Dimensionen und acht Gegentoren von einem "Skandal" sprach, stehen die mehr als 30 000 Nürnberger Zeitzeugen vor der Frage, wo sie ihre Geschichte in 30, 40 oder 50 Jahren beginnen sollen: Ganz banal am Anfang des Torreigens, den der zuletzt schon im Frankenderby gegen Fürth groß aufspielende Stefanos Tzimas mit einem gekonnten Schlenzer ins lange Eck besorgte? Am Ende, als der Regensburger Louis Breunig einen Distanzschuss von Ondrej Karafiat ins eigene Tor abfälschte und damit für ein Ergebnis sorgte, das es in der 2. Liga noch nie gegeben hat?

Oder sollte man doch lieber in der 74. Minute beginnen, als Julian Justvan einen Foulelfmeter antrat? Dagegen spricht, dass so ein Treffer per Strafstoß zu den leichteren Übungen im Leben eines Profifußballers zählt und dass in den Stadien der Republik Woche für Woche Elfer versenkt werden. Dafür spricht hingegen, dass sich Justvan mit seinem Tor zum zwischenzeitlichen 5:3 zum dritten Mal in die Torschützenliste eingetragen hat und damit für eine der vielen kleinen und großen Geschichten gesorgt hat, die sich von diesem irren Fußballabend erzählen lassen. „Es war unglaublich", konstatierte Justvan, nachdem er sich als Andenken an das Spektakel von Nürnberg den Spielball gesichert hatte. „So einen Tag hat man nicht oft.“ Für den im Sommer aus Hoffenheim gekommenen 26-Jährigen dürfte also schnell klar sein, wie er in ferner Zukunft seine Erzählung einleiten wird.

Miroslav Klose hatte allen Grund zum Applaudieren - auch wenn dem Nürnberger Trainer nicht alles an seiner Mannschaft gefallen hat. (Foto: Daniel Karmann/dpa)

Für seinen Trainer Miroslav Klose dürften die Dinge nicht ganz so klar liegen. Als Verantwortlicher für die sportlichen Geschicke des Clubs muss der Weltmeister von 2014 schließlich das große Ganze im Blick behalten. Und da gab es für Klose wirklich einiges zu beobachten: Nachdem seine Mannschaft durch den erwähnten Kunstschuss von Tzimas (17. Minute) und dem 2:0 durch Mahir Emreli (23.) in Führung gegangen war, gaben die Nürnberger das Spiel auf einmal aus der Hand und sorgten mit ihrer Nachlässigkeit für einen weiteren historischen Moment: Der Anschlusstreffer durch Eric Hottmann (36.) beendete die 721 Minuten andauernde Regensburger Torflaute. Kurz darauf legte der Jahn sogar nach und kam durch einen Elfmeter von Christian Viet (42.) zum Ausgleich. Klose sah in dieser Phase vieles, mit dem er „nicht einverstanden“ war: das Abwehrverhalten nach langen Bällen etwa, bei dem seine Spieler „viel früher zurück sprinten“ müssten. „Da werden wir ansetzen müssen“, erklärte er. Für die Versöhnung zwischen Trainer und Mannschaft vor der Pause sorgte dann Justvan, der in der Nachspielzeit zum 3:2-Halbzeitstand traf.

Obwohl der plötzlich so treffsichere Jahn danach tatsächlich durch Pröger zum Ausgleich kam (49.), gab es für Klose danach keinen Grund mehr für Missmut: Durch einen Doppelschlag von Justvan (59./74.) zerlegte der Club die Regensburger endgültig in ihre Einzelteile. Lukas Schleimer (80.) und Jens Castrop (83.) erhöhten, ehe Breunigs Eigentor für Ekstase in der Nürnberger Kurve und Entspannung beim zuvor so strengen Klose sorgte. Zwölf Tore haben seine Nürnberger in den vergangenen beiden Spielen erzielt, womit der einstige Stürmer Klose „natürlich sehr zufrieden“ sein konnte. Und nicht nur das: Drei Siege in Serie dürfen durchaus als Indiz dafür gewertet werden, dass Trainer und Team nach Startschwierigkeiten gerade dabei sind, zueinanderzufinden.

Hattrick-Schütze und deswegen darf er wie Harry Kane den Ball mit nach Hause nehmen: Julian Justvan. (Foto: Daniel Karmann/dpa)

Mit einem war Nürnbergs Trainer dann ganz besonders zufrieden: „Ich möchte Julian Justvan herausheben“, betonte Klose, was die historische Bedeutung dieses Abends für selbigen noch einmal unterstreichen dürfte. Immerhin ist sein Coach wie die meisten seiner Kollegen nicht dafür bekannt, einzelne Spieler ins Rampenlicht zu stellen. Klose aber plauderte in den Katakomben des Max-Morlock-Stadions munter drauflos. Ein „fantastisches Spiel“ habe seine Nummer zehn gemacht, erklärte Klose. Und nicht nur das: „Der ist die letzten drei, vier Wochen richtig, richtig gut drauf“, fuhr Klose fort. „Ich bin unheimlich glücklich, dass er sich jetzt endlich mal belohnt hat.“

Vielleicht wird Julian Justvan den Bericht an seine Enkel also auch mit der Jubelarie seines Trainers anfangen. Vielleicht wird es auch ein wenig dauern, um Justvan diesen rasanten Abend in erzählerische Bahnen ordnen kann. Aber anders als im Nürnberger Stadion, in dem einen die Ereignisse überrollten, hat er jetzt ja Zeit.