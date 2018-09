9. September 2018, 00:32 Uhr Sieg bei den US Open Osaka trotzt Williams' Wutanfall

Naomi Osaska gewinnt als erste Japanerin ein Grand-Slam-Turnier. Im Finale der US Open besiegt sie Serena Williams, die die Kontrolle verliert und den Schiedsrichter beschimpft.

Von Jürgen Schmieder , New York

"Nun, sie ist ja immer noch da." Das war die Antwort von Naomi Osaka auf die Frage, ob sie denn schon bereit sei, die Regentschaft über das Frauentennis zu übernehmen. Sie ist eine schlagkräftige Frau, die selbst die dümmsten Fragen frech und forsch beantwortet. Zum Beispiel jene, wie sie die etlichen kniffligen Momente im Halbfinale gegen Madison Keys überstanden habe: "Weil ich gegen Serena spielen wollte." Und auf die kuriose Frage, warum sie denn so gerne gegen Serena spielen wolle: "Weil es Serena ist."

Sie ist immer noch da, diese Serena Williams, und wer zu den ganz Großen im Frauentennis gehören möchte, der muss Williams besiegen und dabei mit all den Dingen umgehen, die während einer Serena-Williams-Partie so passieren können. Sie bekommt stets Sonderbehandlungen, auch während dieser beiden Wochen in New York, bei Ansetzungen von Partien und Pressekonferenzen zum Beispiel. Und gewöhnlich weiß sie das gewöhnlich für sich zu nutzen, weil ihre Gegnerinnen erleben, was sie noch nie zuvor erlebt haben.

Drei Verwarnungen für Williams

Bei diesem Finale wollte Williams' Trainer Patrick Mouratoglou ein paar Zeichen an seine Spielerin senden - es ist diskutabel, dass das laut Reglement verboten ist, aber es ist nun mal verboten. Williams wurde dafür verwarnt; sie beschimpfte Schiedsrichter Carlos Ramos daraufhin heftig und forderte immer wieder eine Entschuldigung von ihm ("Ich habe noch nie geschummelt. Sie schulden mir eine Entschuldigung!"). Als sie später ihren Schläger zertrümmerte, bekam sie einen Punkt abgezogen, und als sie nicht aufhören wollte, sich über die ihrer Meinung nach himmelschreiende Ungerechtigkeit zu echauffieren und den spanischen Referee mehrfach als Betrüger titulierte, da wurde sie mit einem Spiel Strafe belegt. Nun stand es 2:6, 3:5 aus der Sicht der Amerikanerin. Sie benahm sich völlig daneben, zeigte lange keinen Respekt für ihre Gegnerin. Williams verlor dieses Finale am Ende 2:6, 4:6 - aber nicht wegen des Schiedsrichters, sondern weil ihre Gegnerin einfach besser war.

Es ist erstaunlich, wie gelassen die 20 Jahre alte Japanerin in diesen Momenten der Eruption blieb, sie spielte scheinbar gleichmütig weiter und gewann deutlich. "Es war immer mein Traum, gegen Serena im Finale der US Open zu spielen", sagte Osaka danach und verneigte sich vor Williams: "Danke!"

Es war ein packendes Finale, ohnehin sind Williams und Osaka faszinierendsten Spielerinnen derzeit - nicht nur deshalb, weil Williams ihre Rückkehr nach der Geburt ihrer Tochter Olympia und die anschließenden Komplikationen geschickt zu vermarkten weiß und weil Osaka aufgrund ihrer Herkunft (Ihre Mutter Tamaki ist Japanerin, Vater Leonard Francois stammt aus Haiti, sie wuchs in den USA auf) ein geradezu wahnwitziges Vermarktungspotenzial besitzt. Es sind auch sportlich die beiden interessantesten Figuren im Frauentennis, sie unterscheiden sich gravierend von all den Übers-Netz-Prüglerinnen, die man bei den US Open so häufig sehen musste.