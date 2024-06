Die Bundespolizei hat vor der EM 1400 unerlaubte Einreisen festgestellt. Laut Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sind 900 Menschen an der Einreise gehindert worden. Zudem wurden 173 Haftbefehle vollstreckt. Die Angaben beziehen sich auf die Woche vor dem Turnierbeginn (7. bis 13. Juni). Im Zuge des EM-Sicherheitskonzepts wurden vorübergehend stationäre Grenzkontrollen eingeführt. „Das zeigt, dass unsere Maßnahmen wirken. Wir wollen vor allem Gewalttäter früh erkennen und stoppen“, sagte Faeser der BamS. Es seien auch 19 Fahndungstreffer aus dem Bereich der politisch motivierten Kriminalität festgestellt und 34 Schleuser festgenommen worden. Während der noch bis 14. Juli dauernden EM seien täglich 22 000 Bundespolizisten im Einsatz, sagte Faeser: „Das ist der größte Einsatz in der Geschichte der Bundespolizei.“ Die erweiterten Kontrollen zur Europameisterschaft finden auch an den Grenzen zu Dänemark, Frankreich und den Benelux-Staaten statt, wo vorher nicht geprüft wurde. Zudem können Reisende aus dem Schengen-Raum an Flughäfen und in Häfen gecheckt werden. Die temporären Kontrollen sind bis zum 19. Juli geplant.