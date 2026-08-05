Ungeschlagen – bis der Arzt kommt: Der gebürtige Berliner Frederik Niessen hat den schier unbezwingbaren slowenischen Radprofi Tadej Pogacar besiegt – allerdings unter speziellen Bedingungen. Bei der alljährlichen „Pogi-Challenge“ an seinem Hausberg Krvavec in Komenda, Slowenien, gewährt der fünfmalige Tour-de-France-Champion seinen Gegnern sieben Minuten Vorsprung. Pogacar hatte 15 Kilometer und 1177 Höhenmeter lang Zeit, alle zu überholen. Normalerweise gewinnt der Profi gegen die Amateure – am Sonntag aber ging der Sieg an einen 31-jährigen Assistenzarzt für Innere Medizin. Ein Anruf bei, wenn man so will, Pogacars Meister.
RadsportAls Amateur Pogacar zu schlagen? „Ein absolut wildes Gefühl“
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Der Berliner Amateur und Arzt Frederik Niessen bezwingt bei einem Showevent Tour-de-France-Champion Tadej Pogacar. Ein Gespräch über seinen Trainingsplan – und seine nächsten Ziele.
Interview von Korbinian Eisenberger
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