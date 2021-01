In schneller Schäglage: Anna Seidel rast beim 1500-m-Rennen durchs Oval.

Die Shorttrackerin aus Dresden sichert sich bei der EM in Danzig Rang zwei über 1500 Meter - es ist die beste Platzierung ihrer Karriere.

Anna Seidel hat bei den Europameisterschaften im Shorttrack in Danzig den bisher größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert und die Silbermedaille über 1500 Meter gewonnen. Die 22 Jahre alte Athletin aus Dresden musste sich im Finale am Samstag nur der niederländischen Olympiasiegerin Suzanne Schulting beugen. Bisher galten drei EM-Bronzemedaillen als größte Erfolge Anna Seidels. 2020 hatte sie sich den dritten Platz in Debrecen auf ihrer Spezialstrecke über 1500 Meter erobert, dazu stand sie 2016 und 2018 jeweils über 1000 Meter auf dem Podium.

In Danzig hat Seidel nun ihre blendende Form unterstrichen. Im Halbfinale hatte sie mit der besten Zeit ihren Lauf gewonnen. Über 500 Meter hatte sie Pech, dass sie um sieben Hundertstelsekunden das Halbfinale verpasste. Siegerin auf dieser Distanz wurde erneut Suzanne Schulting, die damit große Favoritin auf den Gewinn des Mehrkampf-Titels ist. Die 1000 Meter, bei denen Anna Seidel im Viertelfinale steht, werden am Sonntag entschieden. Für die beste Platzierung der deutschen Männer sorgte am Samstag der Rostocker Adrian Lüdtke, der über 1500 Meter Vierter des B-Finals wurde und damit Platz elf auf dieser Strecke belegte.