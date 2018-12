16. Dezember 2018, 18:57 Uhr Internationaler Fußball Shaqiri zaubert, Hasenhüttl feiert

Liverpool besiegt ManUnited dank zwei Treffern des Schweizers. In Southampton profitiert Ralph Hasenhüttl von einem Fehler von Bernd Leno.

England: Der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp hat das Spitzenspiel der Premier League gegen Manchester United gewonnen und die Tabellenführung zurückerobert. Die Reds setzten sich gegen das Team von Jose Mourinho am 17. Spieltag mit 3:1 (1:1) durch und liegen in der Tabelle mit nun 45 Punkten einen Zähler vor Verfolger Manchester City. ManUnited ist mit 26 Zählern Sechster. Sadio Mane (24.) brachte die bis dahin komplett überlegenen Liverpooler in Führung. Ausgerechnet ein Fehler des zuletzt gefeierten Torwarts Alisson begünstigte Jesse Lingard beim Ausgleich (33.). In der zweiten Halbzeit erlöste der ehemalige Münchner Xherdan Shaqiri die drückenden Reds (73.) nach starker Vorarbeit von Mane. Wiederum Shaqiri sorgte sieben Minuten später für den Endstand.

Der frühere RB-Leipzig-Coach Ralph Hasenhüttl hat bei seinem Heimdebüt als Trainer des FC Southampton einen Achtungserfolg gefeiert. Gegen den zuvor in 14 Premier-League-Spielen ungeschlagenen FC Arsenal siegten seine Saints mit 3:2 (2:1). Danny Ings (20./44. Minute) mit einem Doppelpack und Charlie Austin (85.) trafen für die Saints, die eine starke Leistung zeigten und am Ende von einem Fehler von Gunners-Keeper Bernd Leno profitierten. Der ehemalige Dortmunder Henrich Mchitarjan (28./53.) erzielte zweimal den zwischenzeitlichen Ausgleich für Arsenal. Ein weiteres Tor von Shane Long (75.) für Southampton zählte wegen einer Abseitsposition nicht. Hasenhüttl hatte das Traineramt beim FC Southampton am 5. Dezember übernommen und einen Vertrag über zweieinhalb Jahre unterschrieben. Durch den Sieg gegen die Gunners verließ der Club vorerst die Abstiegszone und verbesserte sich vom 18. auf den 17. Tabellenplatz.

Bei Arsenal kehrte der deutsche Ex-Nationalspieler Mesut Özil zurück, der nach Angaben seines Clubs wegen Rückenbeschwerden einige Spiele verpasst hatte. Der Mittelfeldspieler, um den es in britischen Medien zuletzt Wechselgerüchte gab, wurde rund 20 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit eingewechselt. Der FC Chelsea setzte sich mit 2:1 (2:0) bei Brighton & Hove Albion durch. Pedro (17.) und Eden Hazard (33.) trafen für die Blues, die auf Platz vier bleiben. Das Tor für Brighton schoss Solly March (66.).

Spanien: Champions-League-Sieger Real Madrid, Klub von Nationalspieler Toni Kroos, hat mit einem akuten Zuschauereinbruch bei Heimspielen zu kämpfen. Nach dem Wechsel von Superstar Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin im vergangenen Sommer ist der Besucherzuspruch dramatisch zurückgegangen. Beim 1:0-Erfolg gegen Rayo Vallecano am Samstag waren nur 55.229 Fans im 81.044 Besucher fassenden Estadio Santiago Bernabeu. In der Liga ist der Zuschauerschnitt um 5509 pro Spiel zurückgegangen, in der Königsklasse gar um 11.000 pro Partie. Bei der 0:3-Heimpleite gegen ZSKA Moskau unter der Woche in der Champions League kamen nur 51.636 Besucher. In der laufenden Saison war noch kein einziges Heimspiel von Real ausverkauft. Die Bestmarke sind die 78.672 im Derby gegen Atletico. In sieben von zwölf Begegnungen im Bernabeu-Stadion wurden weniger als 60.000 Fans verzeichnet.